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Ось яку вагу гантель потрібно підіймати, щоб наростити м'язи та збільшити силу

Яку вагу гантель піднімати для росту м'язів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо ви тренуєтеся вже деякий час, але не досягли результатів. Можливо, ви підіймаєте неправильну вагу штанги та гантель. Правильно підібрана вага сприяє розвитку сили, м’язової витривалості та росту м’язів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Переваги силових тренувань

Включення силових тренувань у фітнес може кардинально змінити ситуацію, коли справа доходить до скидання зайвих кілограмів.

Силове тренування є потужним засобом для досягнення втрати жиру з одночасним отриманням численних переваг для здоров’я, таких як збільшення функціональної сили, зменшення м’язової маси та прискорення метаболізму.

Послідовність є ключовою, тому завжди варто проконсультуватись з фітнес-професіоналом або медичним працівником, перш ніж розпочинати нову програму вправ, особливо якщо у вас є проблеми зі здоров’ям.

Силові тренування також можуть збільшити щільність кісток, покращити суглоби, прискорити метаболізм і збільшити загальну силу. 

Яка вага гантель повинна бути для нарощування м'язів

Поради щодо ефективного тренування

Підняття ваги може принести величезну користь, але безпека завжди має бути пріоритетом. Ось кілька важливих порад, які допоможуть вам безпечно піднімати тяжкості:

Розминка

Кожне силове тренування починайте з правильної розминки, щоб підготувати м’язи та суглоби до тренування.

Підтримувати правильну форму

Зосередьтеся на підтримці правильної форми під час кожної вправи, щоб запобігти травмам. Якщо ви не впевнені, попрацюйте з тренером, щоб навчитися правильної техніки.

Підвищуйте вагу поступово

Поступово збільшуйте інтенсивність тренувань, щоб уникнути надмірного виснаження та зменшити ризик травм. Швидкий перехід до більшої ваги може напружити м’язи та суглоби.

Слухайте своє тіло

Звертайте увагу на будь-які ознаки болю чи дискомфорту. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, дуже важливо зупинитися та переглянути свою техніку або звернутися за професійною допомогою.

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