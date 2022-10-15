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Ось яку консервацію їсти не можна, щоб не отруїтися

Як виявити, що консервація зіпсувалась (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей консервують на зиму улюблені овочі та фрукти. Однак, при неправильному зберіганні продукти можуть зіпсуватися. Важливо знати, яку консервацію не можна їсти, щоб не отруїтися.

про це пише SantePlus.

Залежно від продуктів, які ви зберігаєте в банках, слід звернути увагу на те, як вони зберігаються. Усі продукти потрібно зберігати по-різному, щоб уникнути розмноження шкідливих для здоров’я бактерій.

Щоб банки простояли якомога довше, потрібно їх правильно стерилізувати, щоб вони належним чином зберігали їжу.

Як дізнатись, що їжа у консервації зіпсувались

Куполоподібна банка

Їжа в банці більше не їстівна, якщо ви виявите, що кришка повністю куполоподібна. Також, якщо є піна або їжа видає неприємний запах, то її більше їсти не можна.

У цьому випадку негайно викиньте банку і не намагайтеся з’їсти їжу, що знаходиться всередині. Якщо в банки нещільна кришка, викиньте її також, оскільки у їжі може бути присутній токсин, що викликає ботулізм. В кінці ретельно вимийте руки та всі поверхні кухні, щоб уникнути харчового отруєння.

Як правильно стерилізувати банки

Щоб ваші банки для зберігання прослужили довго, необхідна правильна стерилізація. Для цього прокип’ятіть скляні банки протягом 5–10 хвилин, потім поставте їх догори дном, щоб вони висохли, перш ніж наповнити їх продуктами для консервування. Доведіть їжу до 100 градусів, щоб вона була абсолютно стерильною.

На купленій консервації з магазину є дата придатності. Але ці терміни можна перевищувати без ризику харчового отруєння. З іншого боку, якщо банка роздулася, це означає, що їжа почала бродити і гниє.

Раніше ми повідомляли, як робити закрутки, щоб банки не "стріляли".

Також ми писали, що можна консервувати, сушити і заморожувати в червні.

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