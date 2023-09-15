Ось яку частину будинку потрібно утеплити, щоб взимку не мерзнути

Чим утеплити

В залежності від типу підлоги та утеплення можна обрати різні матеріали на будь-який гаманець.

Мінеральна вата - недорогий матеріал, ефективний і як утеплювач, і як звукоізоляція. До того ж вата дуже проста в монтажі, стійка до біологічних забруднень.

Однак, важливо знати, що такий матеріал може викликати алергію, а також добре вбирає воду.

Також можна утеплити пінопластом - полімером, який стійкий до вологи. Матеріал не деформується, не пропускає тепло та поглинає шум. Сипучі матеріали - керамзит або деревна стружка мають відмінні теплоізоляційні властивості.

Етапи утеплення підлоги

Спочатку старе покриття потрібно зняти до основи. Також видаляється стара стяжка. Після цього відбувається:

гідроізоляція

укладення утеплювача

укладення додаткового шару плівки

укладення армуючої сітки

заливається цементно-піщана суміш

після висихання двічі покривається грунтовкою

на готову стяжку укладається фінішне покриття

В кінці, щоб утеплення підлоги було ще кращим, варто знати про такі нюанси:

потрібно закрити щілини між підлогою та плінтусами, щоб зменшити протяги, використовуючи тюбик герметика

додати килим із товстіших матеріалів, оскільки вони мають більшу теплоізоляцію

Як втримати тепло у домі

Тепло з будинку може виходити через вікна, тому варто дещо знати.

Мало хто знає про режими вікон, які можна змінити на сезон: стандартний, зимовий чи літній.

З настанням холодів переведіть вікна на зимовий режим. Тоді зростуть шанси зберегти тепло в оселі: вікно в такому положенні набагато щільніше прилягає до віконної рами.

До того ж самі вікна можна теж утеплити. Теплоощадна плівка є одним із найпростіших варіантів утеплення вікон на зиму. Плівка зберігає тепло через свої термоізоляційні властивості.