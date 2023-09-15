Вот какую часть дома нужно утеплить, чтобы зимой не мерзнуть

Чтобы с приходом холодов дом оставался уютным и теплым, следует заранее позаботиться об утеплении. Кроме обогревателей и теплой одежды необходимо утеплить пол.
Что выбрать и как правильно утеплить, сообщает Energysavingtrust.
В зависимости от типа пола и утепления можно выбрать разные материалы на любой кошелек.
Минеральная вата - недорогой материал, эффективен и как утеплитель, и как звукоизоляция. К тому же вата очень проста в монтаже, устойчива к биологическим загрязнениям.
Однако важно знать, что такой материал может вызвать аллергию, а также хорошо впитывает воду.
Также можно утеплить пенопластом - полимером, который устойчив к влаге. Материал не деформируется, не пропускает тепло и поглощает шум. Сыпучие материалы - керамзит или древесная стружка обладают отличными теплоизоляционными свойствами.
Сначала старое покрытие нужно снять к основе. Также удаляется старая стяжка. После этого происходит:
В конце, чтобы утепление пола было еще лучше, стоит знать о таких нюансах:
Тепло из дома может выходить через окна, поэтому стоит кое-что знать.
Немногие знают о режимах окон, которые можно изменить на сезон: стандартный, зимний или летний.
С наступлением холодов переведите окна в зимний режим. Тогда возрастут шансы сохранить тепло в доме: окно в таком положении гораздо плотнее прилегает к оконной раме.
К тому же сами окна можно тоже утеплить. Теплоэкономная пленка является одним из самых простых вариантов утепления окон на зиму. Пленка сохраняет тепло из-за своих термоизоляционных свойств.
Ранее мы сообщали, какие продукты помогают быстро согреться.
Также мы писали о способах, которыепомогут быстро согреться на улице или дома.