Вот какую часть дома нужно утеплить, чтобы зимой не мерзнуть

Чем утеплить

В зависимости от типа пола и утепления можно выбрать разные материалы на любой кошелек.

Минеральная вата - недорогой материал, эффективен и как утеплитель, и как звукоизоляция. К тому же вата очень проста в монтаже, устойчива к биологическим загрязнениям.

Однако важно знать, что такой материал может вызвать аллергию, а также хорошо впитывает воду.

Также можно утеплить пенопластом - полимером, который устойчив к влаге. Материал не деформируется, не пропускает тепло и поглощает шум. Сыпучие материалы - керамзит или древесная стружка обладают отличными теплоизоляционными свойствами.

Этапы утепления полов

Сначала старое покрытие нужно снять к основе. Также удаляется старая стяжка. После этого происходит:

гидроизоляция

укладка утеплителя

заключение дополнительного слоя пленки

заключение армирующей сетки

заливается цементно-песчаная смесь

после высыхания дважды покрывается грунтовкой

на готовую стяжку укладывается финишное покрытие

В конце, чтобы утепление пола было еще лучше, стоит знать о таких нюансах:

нужно закрыть щели между полом и плинтусами, чтобы уменьшить сквозняки, используя тюбик герметика

добавить ковер из более толстых материалов, поскольку они имеют большую теплоизоляцию

Как удержать тепло в доме

Тепло из дома может выходить через окна, поэтому стоит кое-что знать.

Немногие знают о режимах окон, которые можно изменить на сезон: стандартный, зимний или летний.

С наступлением холодов переведите окна в зимний режим. Тогда возрастут шансы сохранить тепло в доме: окно в таком положении гораздо плотнее прилегает к оконной раме.

К тому же сами окна можно тоже утеплить. Теплоэкономная пленка является одним из самых простых вариантов утепления окон на зиму. Пленка сохраняет тепло из-за своих термоизоляционных свойств.