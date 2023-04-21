Ось коли потрібно садити городину, щоб отримати великий урожай

Народні прикмети

Вважається, якщо на вербі з’явилися котики, а на клумбах зацвіли нарциси, то прийшов час сіяти редиску, капусту та салат.

А якщо зацвіла бузина та черемха - можна садити картоплю, холодів більше не буде.

Також згідно з прикметою, цибулю слід посадити до того, як на річках заквакають жаби. До того ж якщо вже розпустилися вишні, то можна починати сіяти кукурудзу та кріп, а з цвітінням яблунь сіяти овес.

Окрім того, як тільки зацвіте калина - можна висаджувати помідори, огірки та гарбузи.

Сіяти на городі потрібно у правильно порядку

У першій половині квітня сіють зелені культури - пекінську капусту, кріп, листову гірчицю та горох.

Пророщену картоплю краще висаджувати, коли ґрунт прогріється до 6-8 градусів тепла на глибині 10 см. Зазвичай це відбувається у середині-кінці квітня. У ці ж терміни можна висівати і насіння помідорів у ґрунт.

Теплолюбні огірки, квасоля, гарбузи та кукурудза почекають до травня - земля має прогрітися до 11-13 градусів.

Що після чого садити

Важливо знати, що столові буряки і морква добре ростуть після огірків, капусти, ранньої картоплі, кабачків і патисонів. А огірки краще садити після гороху, квасолі, капусти, помідорів. Капуста добре росте на грядці, де перед цим вирощували цибулю.

Найпершим після посіву сходить горох - вже через 6 днів. Ще через день-два - кукурудза, огірки, квасоля, редька. За 10 днів проростають капуста, щавель і буряки.

Найдовше вилежуються в землі кріп, петрушка та перець - до 16 днів.