Ось який посуд небезпечний для здоров'я: негайно позбудьтеся його

До вибору посуду слід поставитися уважніше, так як матеріал, з якого вони виготовлені, має важливе значення, оскільки може негативно впливати на наше здоров`я. Загалом є три види небезпечного посуду, якого треба обов'язково позбутися.

Про це повідомила нутриціолог та дієтолог Ірина Каленська в Instagram .

Політетрафторетилен

З таким посудом людина зустрічаєтесь щодня, якщо на кухні є тефлонова сковорідка. Тефлон - це товарна назва політетрафторетилену.

"Наприкінці 90-х визнали, що тефлон виділяє перфтороктанову кислоту - отруйну сполуку, яка провокує безпліддя та рак", - каже нутриціолог.

Таку сковорідку можна залишити, якщо тефлон - це "Тефаль".

"Хоча раніше я була проти цього виробника. Шукайте на посуді знак PFOA FREE - для виробництва тефлону не використовувалась перфтороктанова кислота", - йдеться у повідомленні.

Також на посуду немає бути подряпин та пошкоджень. Все тому, що найменша подряпина - і нагрітий тефлон починає випаровувати канцерогени.

Пластик

Спочатку потрібно перевірити маркування на пластикових місткостях. Зазвичай це трикутник зі стрілок із цифрами всередині. Якщо маркування немає - такий посуд потрібно викинути.

Експерт каже, що на безпечному пластику є маркування 2,4,5.

"Не наливайте гарячу воду в пластик і не розігрівайте в пластиці. При нагріванні виділяє токсичні речовини", - додала дієтолог.

Яскраві розписні сервізи

Тут мова йде про турецькі чи китайські сервізи з меламіно-формальдегідної смоли. Якщо стукнути по ньому, то на відміну від фаянсу, цей посуд глухо відгукується.

Якісний меламіновий посуд стає небезпечним лише вище 130°C.

"Але можна легко нарватися на сумнівну, яка виділяє найнебезпечніший формальдегід при контакті з їжею. Тому вимагайте сертифікат відповідності при покупці. А краще взагалі цей посуд уникати", - радить експерт.

Важливо пам'ятати, що неякісний посуд впливає на роботу ШКТ набагато сильніше, ніж можна подумати. Часто шлунок реагує навіть на гострі запахи, тому токсини у посуді спровокують ще більші проблеми.