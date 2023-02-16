Вот какая посуда опасна для здоровья: немедленно избавьтесь от нее

К выбору посуды следует отнестись более внимательно, так как материал, из которого она изготовлена, имеет важное значение, поскольку может отрицательно влиять на наше здоровье. В целом есть три вида опасной посуды, от которой нужно обязательно избавиться.

Об этом сообщила нутрициолог и диетолог Ирина Каленская в Instagram .

Политетрафторэтилен

С такой посудой человек встречается каждый день, если на кухне есть тефлоновая сковорода. Тефлон - это товарное название политетрафторэтилена.

"В конце 90-х признали, что тефлон выделяет перфтороктановую кислоту - ядовитое соединение, которое провоцирует бесплодие и рак", - говорит нутрициолог.

Такую сковородку можно оставить, если тефлон - это "Тефаль".

"Хотя раньше я была против этого производителя. Ищите на посуде знак PFOA FREE - для производства тефлона не использовалась перфтороктановая кислота", - говорится в сообщении.

Также на посуде не должно быть царапин и повреждений. Все потому, что малейшая царапина - и нагретый тефлон начинает испарять канцерогены.

Пластик

Сначала нужно проверить маркировку на пластиковых емкостях. Обычно это треугольник со стрелками с цифрами внутри. Если маркировки нет - такую посуду нужно выбросить.

Эксперт говорит, что на безопасном пластике есть маркировка 2,4,5.

"Не наливайте горячую воду в пластик и не разогревайте в пластике. При нагревании выделяет токсичные вещества", - добавила диетолог.

Яркие расписные сервизы

Здесь речь идет о турецких или китайских сервизах из меламино-формальдегидной смолы. Если стукнуть по нему, то в отличие от фаянса, эта посуда глухо откликается.

Качественная меламиновая посуда становится опасной только выше 130°C.

"Но можно легко нарваться на сомнительную, выделяющую самый опасный формальдегид при контакте с этой посуды избегать", - советует эксперт.

Важно помнить, что некачественная посуда влияет на работу ЖКТ гораздо сильнее, чем можно подумать. Часто желудок реагирует даже на острые запахи, потому токсины в посуде спровоцируют еще большие проблемы.