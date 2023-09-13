Ось якими хворобами можна заразитися в громадському туалеті

Якими захворюваннями можна заразитись

Деякі захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), можуть викликатись живими паразитами, такими як трихомоніаз та лобкові воші. Паразитарні захворювання можуть виникати на поверхнях, включаючи:

сидіння для унітаза

рушник

одяг

простирадло

ковдра

Єдиний спосіб заразитися - це прямий контакт статевих органів з сидінням унітаза, коли там присутній живий паразит.

Однак, це може статися в рідкісних випадках, оскільки паразити не можуть довго жити на твердих поверхнях. Однак вони живуть довше, ніж віруси та бактерії.

До того ж у вбиральні можна підхопити сальмонельоз чи кишкову паличку.

Також підлога громадських туалетів має більше мікробів, ніж сидіння, тому потрібно періодично мити взуття.

Що потрібно робити

До порад, які допоможуть уникнути інфекцій від відвідування громадських вбиралень, відносять:

після використання туалету ретельно вимийте руки

використайте антибактеріальний санітарний рушник чи спрей для додаткового захисту

перед тим, як сідати, накрийте сидіння туалетним папером або використайте антибактеріальні серветки

Додамо, що сушіння рук гарячим повітрям - це нормально і безпечно, якщо не торкатися до самого сушильного апарату.

Окрім того, коли люди намагаються справити нужду, не сідаючи на унітаз, вони хапаються за стінки, що неефективно від зараження. Краще сісти на унітаз, попередньо поклавши на сидіння папір.