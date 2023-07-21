Як часто потрібно ходити "по-великому"? Відповідь може бути не такою, як ви думаєте

Багато хто з нас думає, що ходити "по-великому" потрібно щодня. Насправді це міф, і справа дещо в іншому.

Чому це не так розповів гастроентеролог доктор Фоласаде Мей із Лос-Анджелеса, пише CNN.

Як часто потрібно спорожняти кишечник

За словами лікаря, до нього навіть записуються на прийом люди та озвучують проблему, мовляв, вони перестали ходити в туалет "по-великому" щодня.

"Я нагадую людям, що не існує фіксованої чи нормальної кількості випорожнень", - зазначає лікар.

Це уявлення, ймовірно, пов'язане з вірою вікторіанської епохи в те, що щоденне спорожнення кишечника робить вас здоровішим, сказав доктор Майкл Каміллері, консультант і професор відділення гастроентерології та гепатології в клініці Майо в Міннесоті.

Випорожнюватися щодня зовсім не обов'язково.

"У більшості людей стілець буває від трьох разів на день до трьох разів на тиждень. Це вважається нормальним. Коли йдеться про випорожнення як показник здоров'я, частота - не єдиний важливий фактор. На те, як часто ми випорожнюємося, можуть впливати кілька факторів, у тому числі дієта, гідратація, стрес, вік, прийом ліків і соціальні обставини", - сказав доктор Мей.

Що важливо у випорожненнях

Медики повідомляють, що форма випорожнень, зовнішній вигляд або консистенція дефекації насправді є набагато кращим критерієм, ніж кількість випорожнень.

Якщо ви випорожнюєтеся тричі на тиждень і у вас стілець дуже твердий - це також варіант норми.

Але якщо ви надмірно напружуєтеся, коли намагаєтеся сходити в туалет, або відчуваєте, що не повністю випорожнюєте кишечник, вам, можливо, доведеться змінити свій спосіб життя.

За словами експертів, вживання достатньої кількості клітковини з овочів, фруктів, цільного зерна та горіхів може допомогти запобігти запори. За даними Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, загальне споживання клітковини має становити щонайменше 25 грамів.