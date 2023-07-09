Де у Києві зараз купатися не можна: спеціалісти знову перевірили воду на популярних пляжах
Температура повітря знову висока, а отже мешканці Києва знову триматимуться ближче до води. Однак частина водойм у столиці не відповідає нормам і купатися в них категорично не можна.
На яких пляжах Києва вода не відповідає нормам, повідомили у прес-службі Головного управління Державної продспоживслужби.
Пляжний сезон у Києві
У столиці знову перевірили якість води у міських водоймах. І хоча офіційно пляжний сезон у Києві не відкривали з міркувань безпеки, люди все одно намагаються у спекотні дні відвідувати водойми та пляжі.
Категоричної заборони на відвідування місць відпочинку немає, але влада столиці рекомендує утриматися від відвідування пляжів, де немає укриттів поблизу та захисних споруд. А сувора заборона є на відпочинок на воді із квадрациклами, катерами та човнами.
Моніторинг якості води водних об'єктів провели у місцях масового відпочинку населення у таких місцях:
- Венеція
- Веселка
- Дитячий
- Золотий
- Молодіжний
- Передмісна Слобідка
- Веселка
- Тельбін
- Центральний
- Троєщина
- Чорторий
- Галерний
- Вербний
- Пуща Водиця
Де купатися у Києві не можна
За даними фахівців, вода не відповідає нормам у 6 міських водоймах. Вони закликають мешканців Києва та гостей столиці не купатися на таких пляжах:
- Веселка
- Райдуга
- Троєщина
- Галерний
- Вербний
- Пуща Водиця
"За результатами санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води на цих об'єктах не відповідають вимогам гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів", - йдеться у повідомленні.
До речі, раніше ми писали про те, що лікарі назвали 7 найчастіших інфекцій, які розповсюджуються через забруднену воду.
А ще розповідали про те, як виглядає Кирилівка, яку вже друге літо окуповано.