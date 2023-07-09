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Де у Києві зараз купатися не можна: спеціалісти знову перевірили воду на популярних пляжах

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Київ, Неділя 09 липня 2023 13:31
Де у Києві зараз купатися не можна: спеціалісти знову перевірили воду на популярних пляжах На яких пляжах у Києві купатися зараз не можна (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Температура повітря знову висока, а отже мешканці Києва знову триматимуться ближче до води. Однак частина водойм у столиці не відповідає нормам і купатися в них категорично не можна.

На яких пляжах Києва вода не відповідає нормам, повідомили у прес-службі Головного управління Державної продспоживслужби.

Пляжний сезон у Києві

У столиці знову перевірили якість води у міських водоймах. І хоча офіційно пляжний сезон у Києві не відкривали з міркувань безпеки, люди все одно намагаються у спекотні дні відвідувати водойми та пляжі.

Категоричної заборони на відвідування місць відпочинку немає, але влада столиці рекомендує утриматися від відвідування пляжів, де немає укриттів поблизу та захисних споруд. А сувора заборона є на відпочинок на воді із квадрациклами, катерами та човнами.

Моніторинг якості води водних об'єктів провели у місцях масового відпочинку населення у таких місцях:

  • Венеція
  • Веселка
  • Дитячий
  • Золотий
  • Молодіжний
  • Передмісна Слобідка
  • Веселка
  • Тельбін
  • Центральний
  • Троєщина
  • Чорторий
  • Галерний
  • Вербний
  • Пуща Водиця

Де купатися у Києві не можна

За даними фахівців, вода не відповідає нормам у 6 міських водоймах. Вони закликають мешканців Києва та гостей столиці не купатися на таких пляжах:

  • Веселка
  • Райдуга
  • Троєщина
  • Галерний
  • Вербний
  • Пуща Водиця

"За результатами санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води на цих об'єктах не відповідають вимогам гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів", - йдеться у повідомленні.

До речі, раніше ми писали про те, що лікарі назвали 7 найчастіших інфекцій, які розповсюджуються через забруднену воду.

А ще розповідали про те, як виглядає Кирилівка, яку вже друге літо окуповано.

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