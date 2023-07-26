Ось які сонцезахисні окуляри не можна купувати нікому і ніколи

Де можна і не можна купувати окуляри

Ніколи і нікому не можна купувати окуляри, якщо вони продаються на ринку, в супермаркеті, в будь-якому іншому місці, але не в оптиці.

"Запам'ятайте! Окуляри мають продаватися в оптиці! Будь-які. Сонцезахисні також. Це так, як ліки в аптеці, а автомобілі в автосалоні. Якщо купите в іншому місці, то якість вже не гарантована. І, скоріш за все, це буде підробка. А ризикувати своїм здоров'ям, ризикувати тим, що сонце повпливає на сітківку, ну так собі...." - наголошує офтальмолог.

Які вимоги до аксесуару

За словами лікарки, окуляри мають бути із захистом від ультрафіолету - UV 400. Інакше вони будуть більш небезпечними, ніж захисними.

Через затемнення зіниця розшириться і ще більше сонячного проміння потрапить в середину ока. Тільки спеціальний фільтр може заблокувати ультрафіолетовий промінь.

Чи присутній цей захист - можна подивитись на дужці. Там є відмітка UV.

Також там є відмітка "Cat". Вона говорить про те де саме в цих окулярах можна знаходитись - 1 - в місті в хмарну погоду, 2 - для середнього сонця, 4 - для екстремального сонця, наприклад, в горах.

Для сонячної погоди на пляжі краще брати категорію 3.

Від яких окулярів краще відмовитися

Не можна купувати окуляри, навіть якщо вони дуже модні, але:

форма завелика для вашого обличчя

дужки чи носоупори тиснуть

окуляри спадають

видно небо з боків

колір напружує очі

окуляри натирають

Запам'ятайте, що сонцезахисні окуляри - це не тільки модно і красиво, це захист для ваших очей, до якого треба ставитися відповідально!