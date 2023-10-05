Ось які продукти тривалого зберігання слід завжди мати у коморі

Заздалегідь необхідно переконатися, що ваша комора добре укомплектована та організована. Варто наповнювати її продуктами, термін придатності яких не закінчується швидко.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Наповніть комору консервованими овочами, які можна додавати у супи, рагу, пасту та й просто додавати до різних страв.
Наприклад, помідори у власному соку є гарним джерелом вітаміну С та лікопіну. А ще вони додають більше смаку та кольору до страв. Консервовані овочі містять багато клітковини, що необхідно для здорового раціону.
Це джерело клітковини, білка та здорових жирів. Насіння можна додати прямо в йогурт, вівсяні пластівці чи в банку з молоком на ніч.
До того ж таке насіння можна тривалий час зберігатися у коморі.
Таку олію зазвичай використовують для приготування їжі. Якщо ви хочете зберігати банку олії у своїй коморі, то у вас буде близько трьох років, перш ніж вона зіпсується.
Оскільки це насичений жир, тобто часто твердне при кімнатній температурі, то не рекомендується зберігати його в холодильнику чи морозильній камері, оскільки його буде занадто важко використовувати.
Рис - це один із найбільш універсальних продуктів, який можна використовувати як гарнір до більшості страв. Його також відносно легко приготувати.
Продукт можна зберігати у своїй коморі в герметичній банці протягом двох років.
Макарони можна зберігати
Мед - це продукт, який може довгий час не псуватись. Як і рис, мед потрібно зберігати в герметичній банці у прохолодному та сухому місці.
Варто пам'ятати, що сучасний мед із магазину не варто зберігати довго, адже в його складі може бути хімія.
1 ст.л. арахісової пасти містить 4 г білка, а також корисні жири - комбінація, яка забезпечить ситість надовго. Окрім того, її можна їсти з багатьма продуктами - яблуками, бананами, хлібом, вафлями та додавати до вівсянки.
Не зайвим буде запастися волоськими горіхами, арахісом, фісташками, кеш’ю та мигдалем - усі ці продукти містять білок і корисні жири. Волоські горіхи є особливо багатим джерелом рослинних омега-3 жирних кислот.
Раніше ми повідомляли, які речі категорично не можна зберігати в коморі.
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