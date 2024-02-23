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Ось які ознаки вказують на те, що фарш зіпсувався: викиньте, щоб не отруєтися

Список ознак, що фарш зіпсувався (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фарш - це універсальне м'ясо, яке може бути основним продуктом харчування багатьох людей. Такий продукт може швидко зіпсуватися, що призведе до отруєння.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Healthline.

Колір

Фарш повинен бути яскравий та мати рожево-червоний колір.

Але якщо фарш має сірий або коричневий колір на зовнішній поверхні м'яса, потрібно відмовитися від нього. Ця зміна кольору говорить про те, що він почав псуватися.

Запах

Свіже м'ясо немає вираженого запаху. Виняток становить червоне м'ясо, для якого допустимий слабкий, ледь вловимий запах крові або металу.

Ознака тухлого м'яса - різкий кислий чи хімічний запах.

Якщо м'ясо має сильний, неприємний запах, воно зіпсоване та його слід викинути. 

Консистенція

Фарш повинен бути вологим і злегка липким на дотик. Якщо слизький або надмірно липкий, то це головна ознака, що він зіпсувався.

Також, якщо м'ясо стало сухим і крихким, це свідчить про те, що його термін придатності минув.

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м'ясофарш