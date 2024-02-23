Вот какие признаки указывают на то, что фарш испортился: выбросьте, чтобы не отравиться

Фарш - это универсальное мясо, которое может быть основным продуктом питания многих людей. Такой продукт может быстро испортиться, что приведет к отравлению.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Healthline.
Фарш должен быть ярким и иметь розово-красный цвет.
Но если фарш имеет серый или коричневый цвет на наружной поверхности мяса, нужно отказаться от него. Это изменение цвета говорит о том, что он начал портиться.
Свежее мясо не имеет выраженного запаха. Исключение составляет красное мясо, для которого допустим слабый, едва уловимый запах крови или металла.
Признак тухлого мяса - резкий кислый или химический запах.
Если мясо имеет сильный, неприятный запах, оно испорчено и его следует выбросить.
Фарш должен быть влажным и слегка липким на ощупь. Если скользкий или чрезмерно липкий, то это главный признак, что он испортился.
Также, если мясо стало сухим и хрупким, это свидетельствует о том, что его срок годности истек.
Раньше диетолог называла самое вредное мясо для шашлыка.
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