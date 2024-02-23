Вот какие признаки указывают на то, что фарш испортился: выбросьте, чтобы не отравиться

Цвет

Фарш должен быть ярким и иметь розово-красный цвет.

Но если фарш имеет серый или коричневый цвет на наружной поверхности мяса, нужно отказаться от него. Это изменение цвета говорит о том, что он начал портиться.

Запах

Свежее мясо не имеет выраженного запаха. Исключение составляет красное мясо, для которого допустим слабый, едва уловимый запах крови или металла.

Признак тухлого мяса - резкий кислый или химический запах.

Если мясо имеет сильный, неприятный запах, оно испорчено и его следует выбросить.

Консистенция

Фарш должен быть влажным и слегка липким на ощупь. Если скользкий или чрезмерно липкий, то это главный признак, что он испортился.

Также, если мясо стало сухим и хрупким, это свидетельствует о том, что его срок годности истек.

Как разморозить