RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот какие признаки указывают на то, что фарш испортился: выбросьте, чтобы не отравиться

Список признаков, что фарш испортился (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Фарш - это универсальное мясо, которое может быть основным продуктом питания многих людей. Такой продукт может быстро испортиться, что приведет к отравлению.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Healthline.

Цвет

Фарш должен быть ярким и иметь розово-красный цвет.

Но если фарш имеет серый или коричневый цвет на наружной поверхности мяса, нужно отказаться от него. Это изменение цвета говорит о том, что он начал портиться.

Запах

Свежее мясо не имеет выраженного запаха. Исключение составляет красное мясо, для которого допустим слабый, едва уловимый запах крови или металла.

Признак тухлого мяса - резкий кислый или химический запах.

Если мясо имеет сильный, неприятный запах, оно испорчено и его следует выбросить.

Консистенция

Фарш должен быть влажным и слегка липким на ощупь. Если скользкий или чрезмерно липкий, то это главный признак, что он испортился.

Также, если мясо стало сухим и хрупким, это свидетельствует о том, что его срок годности истек.

Как разморозить

Читайте РБК-Украина в Google News
м'ясофарш