Ось які ознаки вказують на те, що фарш зіпсувався: викиньте, щоб не отруєтися

Фарш - це універсальне м'ясо, яке може бути основним продуктом харчування багатьох людей. Такий продукт може швидко зіпсуватися, що призведе до отруєння.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Healthline .

Колір

Фарш повинен бути яскравий та мати рожево-червоний колір.

Але якщо фарш має сірий або коричневий колір на зовнішній поверхні м'яса, потрібно відмовитися від нього. Ця зміна кольору говорить про те, що він почав псуватися.

Запах

Свіже м'ясо немає вираженого запаху. Виняток становить червоне м'ясо, для якого допустимий слабкий, ледь вловимий запах крові або металу.

Ознака тухлого м'яса - різкий кислий чи хімічний запах.

Якщо м'ясо має сильний, неприємний запах, воно зіпсоване та його слід викинути.

Консистенція

Стисніть м'ясо в пальцях, щоб відчути його консистенцію. Свіже м’ясо легко розпадається у ваших руках і поділяється на шматки.

Фарш повинен бути вологим і злегка липким на дотик. Якщо слизький або надмірно липкий, то це головна ознака, що він зіпсувався.

Також, якщо м'ясо стало сухим і крихким, це свідчить про те, що його термін придатності минув.

Завжди мийте руки до та після обробки сирої яловичини, щоб не поширювати бактерії та не забруднювати поверхні.

Загалом сирий яловичий фарш безпечно використовувати протягом 3 днів після рекомендованої дати придатності. Перевірте календар, щоб визначити, скільки днів минуло з моменту покупки, і викиньте його, якщо він зіпсувався.

Як розморозити

Щоб розморозити яловичину в раковині, наповніть її холодною водою і занурте м'ясо. Міняйте воду кожні 30 хвилин до повного розморожування.

Яловичину, розморожену у воді, потрібно готувати відразу, а яловичину, розморожену в холодильнику, можна повторно заморозити протягом 24-48 годин.

Ніколи не залишайте м’ясо розморожуватися при кімнатній температурі та стежте за тим, щоб воно не залишалося більше 2 годин в дуже гарячих умовах.