Вот какие признаки указывают на то, что фарш испортился: выбросьте, чтобы не отравиться

Фарш - это универсальное мясо, которое может быть основным продуктом питания многих людей. Такой продукт может быстро испортиться, что приведет к отравлению.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Healthline .

Цвет

Фарш должен быть ярким и иметь розово-красный цвет.

Но если фарш имеет серый или коричневый цвет на наружной поверхности мяса, нужно отказаться от него. Это изменение цвета говорит о том, что он начал портиться.

Запах

Свежее мясо не имеет выраженного запаха. Исключение составляет красное мясо, для которого допустим слабый, едва уловимый запах крови или металла.

Признак тухлого мяса - резкий кислый или химический запах.

Если мясо имеет сильный, неприятный запах, оно испорчено и его следует выбросить.

Консистенция

Сожмите мясо в пальцах, чтобы почувствовать его консистенцию. Свежее мясо легко распадается в ваших руках и делится на куски.

Фарш должен быть влажным и слегка липким на ощупь. Если скользкий или чрезмерно липкий, то это главный признак, что он испортился.

Также, если мясо стало сухим и хрупким, это свидетельствует о том, что его срок годности истек.

Всегда мойте руки до и после обработки сырой говядины, чтобы не распространять бактерии и не загрязнять поверхности.

В общем, сырый говяжий фарш безопасно использовать в течение 3 дней после рекомендованной даты годности. Проверьте календарь, чтобы определить, сколько дней прошло с момента покупки и выбросьте его, если он испортился.

Как разморозить

Чтобы разморозить говядину в раковине, наполните ее холодной водой и окуните мясо. Меняйте воду каждые 30 минут до полного размораживания.

Говядину, размороженную в воде, нужно готовить сразу, а говядину, размороженную в холодильнике, можно повторно заморозить в течение 24-48 часов.

Никогда не оставляйте мясо размораживаться при комнатной температуре и следите за тем, чтобы оно не оставалось более 2 часов в очень горячих условиях.