Ось які інтер'єрні рішення будуть трендами літа 2024

Тренди інтер'єру влітку в 2024 році продовжують деякі попередні, набуваючи дедалі більшої популярності - зокрема, через поєднання новаторських рішень та інноваційних технологій з увагою до комфорту.

Про інтер'єрні рішення, які стануть трендами цього літа, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Поєднання з природою

Елементи органічного сучасного дизайну утворюють збалансоване поєднання плавних ліній і нейтральних поверхонь, що контрастують з природними формами і матеріалами.

Вітальня - це не єдина зона будинку, яка добре підходить для цього стилю. Цей тренд можна застосувати й до їдалень, кухонь, ванних кімнат і віталень.

Екологічна свідомість стає не просто трендом, а стилем життя. Біофільні елементи, стійкі матеріали та "живі стіни" з рослин дійсно приносять в інтер'єр природу.

Це також може бути поєднання натуральних елементів в різних поверхнях, як от дерева, та надання переваги спокійним природним відтінкам, здебільшого коричневим, зеленим, бежевим, без яскравих візерунків - з неодмінним додаванням живої зелені.

"Теплий" мінімалізм

Поруч з попереднім трендом існує наступний - прагнення до мінімалізму та відмова від захаращеності.

Теплі спокійні кольори, відмова від надлишку декору та простота оздоблення допомагає ідеально збалансувати інтер'єр між функціональністю, комфортом і стилем.

Водночас мінімалізм "еволюціонує" - з'являються яскраві акценти - наприклад, геометричні форми, металеві покриття або фактурні елементи - які підкреслюють індивідуальність власника, не руйнуючи стиль.

Яскраві кольори

На противагу стриманим натуральним відтінкам інший тренд літа 2024 року пропонує експерименти зі сміливими та яскравими кольорами.

Водночас популярні відтінки частково продовжують "природний" тренд - це тропічний зелений, синій та сонячний жовтий. Адже такі відтінки можуть викликати почуття енергії, стабільності та щастя, що робить їх ідеальними для відображення теплоти літа.

Проте такі яскраві кольори можуть бути використані не лише для акцентних стін, а й для аксесуарів або меблів. Наприклад, барвистий килимок, яскраві подушки або привабливі картини наповнять інтер'єр оселі літньою енергією.

Динамічності й енергійності літа в інтер'єр додає й поєднання візерунків, текстур та відтінків. Водночас при створенні сміливих акцентів, слід враховувати загальну колірну палітру та стиль простору.

Розумний будинок

Розумні технології продовжують покращувати наше життя, додаючись в інтер'єр, ще більше підвищуючи комфорт і зручність. Здається, цей тренд буде існувати доти, доки технології розвиватимуться.

Від голосового керування освітленням до керування будинком за допомогою штучного інтелекту - ці інновації, що роблять повсякденне життя простішим, ефективнішим і, безперечно, крутішим - основа тренду.

Однак це не лише про технології, а й про естетику - зокрема, про певну мінімалістичність і практичність дизайну - приховування дротів та надання переваги багатофункціональним меблям з вбудованими зарядними станціями та відсіками для зберігання.