Вот какие интерьерные решения будут трендами лета 2024 года

Тренды интерьера летом в 2024 году продолжают некоторые предыдущие, приобретая все большую популярность - в частности, через сочетание новаторских решений и инновационных технологий с вниманием к комфорту.

Соединение с природой

Элементы органического современного дизайна образуют сбалансированное сочетание плавных линий и контрастирующих с природными формами и материалами нейтральных поверхностей.

Гостиная - это не единственная зона дома, которая хорошо подходит для этого стиля. Этот тренд можно применить и к столовым, кухням, ванным комнатам и гостиным.

Экологическая осведомленность становится не просто трендом, а стилем жизни. Биофильные элементы, стойкие материалы и "живые стены" из растений действительно приносят в интерьер природу.

Это также может быть сочетание натуральных элементов в различных поверхностях, например, дерева, и предпочтение спокойных природных оттенков, в основном коричневых, зеленых, бежевых, без ярких узоров - с непременным добавлением живой зелени.

"Теплый" минимализм

Наряду с предыдущим трендом существует следующий - стремление к минимализму и отказ от загроможденности.

Теплые спокойные цвета, отказ от излишка декора и простота украшения помогают идеально сбалансировать интерьер между функциональностью, комфортом и стилем.

В то же время минимализм "эволюционирует" - появляются яркие акценты - например, геометрические формы, металлические покрытия или фактурные элементы - подчеркивающие индивидуальность владельца, не разрушая стиль.

Яркие цвета

В противоположность сдержанным натуральным оттенкам другой тренд лета 2024 года предлагает эксперименты со смелыми и яркими цветами.

В то же время популярные оттенки частично продолжают "естественный" тренд - это тропический зеленый, синий и солнечный желтый. Ведь такие оттенки могут вызвать чувство энергии, стабильности и счастья, что делает их идеальными для отражения лета.

Однако такие яркие цвета могут быть использованы не только для акцентных стен, но и для аксессуаров или мебели. К примеру, красочный коврик, яркие подушки или привлекательные картины наполнят интерьер дома летней энергией.

Динамичности и энергичности лета в интерьер добавляет и сочетание узоров, текстур и оттенков. При создании смелых акцентов следует учитывать общую цветовую палитру и стиль пространства.

Умный дом

Умные технологии продолжают улучшать нашу жизнь, добавляясь в интерьер, еще больше повышая комфорт и удобство. Кажется, этот тренд будет существовать, пока технологии будут развиваться.

От голосового управления освещением до управления домом с помощью искусственного интеллекта - эти инновации, делающие повседневную жизнь проще, эффективнее и, безусловно, круче - основа тренда.

Однако это не только о технологиях, но и об эстетике - в частности, об определенной минималистичности и практичности дизайна - скрытие проводов и предпочтение многофункциональной мебели со встроенными зарядными станциями и отсеками для хранения.