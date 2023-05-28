Ось як виглядають люди з генетичним дефектом очей, який робить погляд "зміїним"

Що таке колобома?

Як правило, ця аномалія має вроджений характер, але офтальмологам відомі і випадки набутої колобоми. Дана патологія може мати складний характер, наприклад, досягати сітчастої та судинної оболонки, або виявлятися тільки у вигляді невеликого порушення форми зіниці.

Уроджений дефект виникає у плода під час внутрішньоутробного розвитку. У цьому випадку патологія обумовлена порушенням процесів формування ока на певному етапі розвитку цього органу.

Фото: instagram.com/jeremyleyer

Набута колобома райдужної оболонки зазвичай є наслідком травми очного яблука, або може виникнути як ускладнення після хірургічної операції.

Фахівці розрізняють колобоми односторонні та двосторонні (залежно від того, вражені одне або обидва ока), повні та неповні (у першому випадку заторкнуті всі шари райдужної оболонки, у другому - лише її окремі шари.

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Такий дефект помітний, адже зіниця має форму груші, краплі, замкової свердловини. Зазвичай зіниця витягнута донизу і може виходити за межі райдужної оболонки. Цей дефект дещо нагадує зміїне чи кошаче око.

Око при вродженій колобомі райдужної оболонки виконує свої функції, але якість зору як правило знижується.

Фото: instagram.com/gattogomeztv

Коли дитина стає старшою, за наявності показань (великі розміри колобоми та значна втрата зорових функцій) може бути призначена хірургічна операція.