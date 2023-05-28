Вот как выглядят люди с генетическим дефектом глаз, который делает взгляд "змеиным"

Генетический дефект, при котором отсутствует часть радужки глаза, называется колобомой радужки. Встречается она раз в 10 тысяч случаев, и рожденные с ней люди часто считают себя особенными, гордятся своими глазами и отказываются от коррекции.
Что такое колобома, почему она возникает и излечима ли - смотрите ниже в материале Styler.
Как правило, эта аномалия носит врожденный характер, но офтальмологам известны и случаи приобретенной колобомы. Данная патология может носить сложный характер, например, достигать сетчатой и сосудистой оболочки или проявляться только в виде небольшого нарушения формы зрачка.
Врожденный дефект возникает у плода во время внутриутробного развития. В этом случае патология обусловлена нарушением процессов формирования глаза на определенном этапе развития этого органа.
Фото: instagram.com/jeremyleyer
Приобретенная колобома радужки обычно является следствием травмы глазного яблока, или может возникнуть как осложнение после хирургической операции.
Специалисты различают колобомы односторонние и двусторонние (в зависимости от того, поражены один или оба глаза), полные и неполные (в первом случае затронуты все слои радужки, во втором - только ее отдельные слои).
Фото: instagram.com/wifeoftheparty
Такой дефект заметен, ведь зрачок имеет форму груши, капли, скважины. Обычно зрачок вытянут вниз и может выходить за пределы радужной оболочки. Этот дефект несколько напоминает змеиный или кошачий глаз.
Глаз при врожденной колобоме радужки выполняет свои функции, но качество зрения, как правило, снижается.
Фото: instagram.com/gattogomeztv
Когда ребенок становится старше, при наличии показаний (большие размеры колобомы и значительная потеря зрительных функций) может быть назначена хирургическая операция.
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