Вот как выглядят люди с генетическим дефектом глаз, который делает взгляд "змеиным"

Что такое колобома?

Как правило, эта аномалия носит врожденный характер, но офтальмологам известны и случаи приобретенной колобомы. Данная патология может носить сложный характер, например, достигать сетчатой и сосудистой оболочки или проявляться только в виде небольшого нарушения формы зрачка.

Врожденный дефект возникает у плода во время внутриутробного развития. В этом случае патология обусловлена нарушением процессов формирования глаза на определенном этапе развития этого органа.

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Приобретенная колобома радужки обычно является следствием травмы глазного яблока, или может возникнуть как осложнение после хирургической операции.

Специалисты различают колобомы односторонние и двусторонние (в зависимости от того, поражены один или оба глаза), полные и неполные (в первом случае затронуты все слои радужки, во втором - только ее отдельные слои).

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Такой дефект заметен, ведь зрачок имеет форму груши, капли, скважины. Обычно зрачок вытянут вниз и может выходить за пределы радужной оболочки. Этот дефект несколько напоминает змеиный или кошачий глаз.

Глаз при врожденной колобоме радужки выполняет свои функции, но качество зрения, как правило, снижается.

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Когда ребенок становится старше, при наличии показаний (большие размеры колобомы и значительная потеря зрительных функций) может быть назначена хирургическая операция.