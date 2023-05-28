RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот как выглядят люди с генетическим дефектом глаз, который делает взгляд "змеиным"

Фото: instagram.com/the_poindexter_kids/
Автор: Светлана Мащенко

Генетический дефект, при котором отсутствует часть радужки глаза, называется колобомой радужки. Встречается она раз в 10 тысяч случаев, и рожденные с ней люди часто считают себя особенными, гордятся своими глазами и отказываются от коррекции.

Что такое колобома, почему она возникает и излечима ли - смотрите ниже в материале Styler.

Что такое колобома?

Как правило, эта аномалия носит врожденный характер, но офтальмологам известны и случаи приобретенной колобомы. Данная патология может носить сложный характер, например, достигать сетчатой и сосудистой оболочки или проявляться только в виде небольшого нарушения формы зрачка.

Врожденный дефект возникает у плода во время внутриутробного развития. В этом случае патология обусловлена нарушением процессов формирования глаза на определенном этапе развития этого органа.

Фото: instagram.com/jeremyleyer

Приобретенная колобома радужки обычно является следствием травмы глазного яблока, или может возникнуть как осложнение после хирургической операции.

Специалисты различают колобомы односторонние и двусторонние (в зависимости от того, поражены один или оба глаза), полные и неполные (в первом случае затронуты все слои радужки, во втором - только ее отдельные слои).

Фото: instagram.com/wifeoftheparty

Такой дефект заметен, ведь зрачок имеет форму груши, капли, скважины. Обычно зрачок вытянут вниз и может выходить за пределы радужной оболочки. Этот дефект несколько напоминает змеиный или кошачий глаз.

Глаз при врожденной колобоме радужки выполняет свои функции, но качество зрения, как правило, снижается.

Фото: instagram.com/gattogomeztv

Когда ребенок становится старше, при наличии показаний (большие размеры колобомы и значительная потеря зрительных функций) может быть назначена хирургическая операция.

Раньше мы писали, как наследуется группа крови, и когда ребенок может получить "чужую кровь".

Также читайте, какого цвета будут глаза у вашего будущего ребенка.

Читайте РБК-Украина в Google News
медицинагенетикаочіздоровье