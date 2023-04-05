Ось як виглядає окупований Донецьк: аеророзвідник Мадяр показав відео з дрона

Українські військові спостерігають за тимчасово окупованим Донецьком за допомогою дронів, камери яких здатні фіксувати об'єкти у найменших деталях.

На кадрах можна спостерігати різні локації підконтрольного російським загарбникам Донецька.

Чітко видно вулиці та площі, будівлі та квартали, транспорт і люди, військова техніка та самі окупанти, забудови, "Донбас-арена", пам'ятники "Слава шахтарської праці" та "Визволителям Донбасу".

"Скучили? Так, це наш український Донецьк, котрий рік захоплений загарбниками. Але загарбник мусить пам'ятати, що ми дуже, дуже близько. І бачимо як не все, то практично. До дрібничок", - зазначає "Мадяр" на ролику, датованому 4 квітня.

Відео: "Мадяр" показав, як виглядає окупований Донецьк, знятий з дрона

Військовий у мотиваційному відео нагадав російським інтервентам, що почуватися в безпеці вони не можуть, оскільки "прилетіти" від ЗСУ їм може будь-якої миті.

"Мадяр" закликає користувачів соцмереж поширювати кадри, щоб "вся притомна громада України і світу бачила результат 9-річних "бомбардувань" Донецька силами ЗСУ".

"Нехай порівняють з поточною картинкою Бахмута, Авдіївки, Соледара…" - зауважує військовий.

Аеророзвідники ЗСУ спостерігають за Донецьком за допомогою дронів (фото: скріншот з відео)

"Таким ми бачимо Донецьк щоденно. І робимо все це дуже уважно і пильно. Для чого? Та все просто: щоб ворога нашого звідси викурить, і повернуть нам те, що є по праву наше. Такий вам коротенький екскурс від "Птахів Мадяра". Донецьк, чекай нас, ми поряд! А ви, хробаки, готуйтеся!" - наголошує воїн.

Військові ЗСУ показали, як зараз виглядає Донецьк (фото: скріншот з відео)

У коментарях до ролика українці тепло дякують воїнам ЗСУ за мужню відсіч російським загарбникам та щоденні подвиги на фронті, наближення перемоги та звільнення рідної землі, бажають захисникам України небесного заступництва та здоров'я.

Користувачі мережі також звертають увагу, як показово кадри з Донецька розбивають вщент фейкові тези кремлівської пропаганди про "8-річне бомбардування Донбасу" на тлі зруйнованих росіянами за кілька місяців Маріуполя, Сєвєродонецька, Волновахи... страждаючих від обстрілів понад рік Одеси, Харкова, Миколаєва, Херсона... та інших міст на всій території України.