Ось як виглядає окупований Донецьк: аеророзвідник Мадяр показав відео з дрона
Українські військові спостерігають за тимчасово окупованим Донецьком за допомогою дронів, камери яких здатні фіксувати об'єкти у найменших деталях.
Як зараз виглядає місто, показав командир окремої тактичної групи аеророзвідки SARG "Птахи Мадяра" ЗСУ Роберт Бровді із позивним "Мадяр".
Відео військовий опублікував у своєму YouTube-каналі.
На кадрах можна спостерігати різні локації підконтрольного російським загарбникам Донецька.
Чітко видно вулиці та площі, будівлі та квартали, транспорт і люди, військова техніка та самі окупанти, забудови, "Донбас-арена", пам'ятники "Слава шахтарської праці" та "Визволителям Донбасу".
"Скучили? Так, це наш український Донецьк, котрий рік захоплений загарбниками. Але загарбник мусить пам'ятати, що ми дуже, дуже близько. І бачимо як не все, то практично. До дрібничок", - зазначає "Мадяр" на ролику, датованому 4 квітня.
Відео: "Мадяр" показав, як виглядає окупований Донецьк, знятий з дрона
Військовий у мотиваційному відео нагадав російським інтервентам, що почуватися в безпеці вони не можуть, оскільки "прилетіти" від ЗСУ їм може будь-якої миті.
"Мадяр" закликає користувачів соцмереж поширювати кадри, щоб "вся притомна громада України і світу бачила результат 9-річних "бомбардувань" Донецька силами ЗСУ".
"Нехай порівняють з поточною картинкою Бахмута, Авдіївки, Соледара…" - зауважує військовий.
Аеророзвідники ЗСУ спостерігають за Донецьком за допомогою дронів (фото: скріншот з відео)
"Таким ми бачимо Донецьк щоденно. І робимо все це дуже уважно і пильно. Для чого? Та все просто: щоб ворога нашого звідси викурить, і повернуть нам те, що є по праву наше. Такий вам коротенький екскурс від "Птахів Мадяра". Донецьк, чекай нас, ми поряд! А ви, хробаки, готуйтеся!" - наголошує воїн.
Військові ЗСУ показали, як зараз виглядає Донецьк (фото: скріншот з відео)
У коментарях до ролика українці тепло дякують воїнам ЗСУ за мужню відсіч російським загарбникам та щоденні подвиги на фронті, наближення перемоги та звільнення рідної землі, бажають захисникам України небесного заступництва та здоров'я.
Користувачі мережі також звертають увагу, як показово кадри з Донецька розбивають вщент фейкові тези кремлівської пропаганди про "8-річне бомбардування Донбасу" на тлі зруйнованих росіянами за кілька місяців Маріуполя, Сєвєродонецька, Волновахи... страждаючих від обстрілів понад рік Одеси, Харкова, Миколаєва, Херсона... та інших міст на всій території України.
- Порівняйте "роздомблений за 9 років бомбас", а саме Донецьк, і захоплений за допомогою "хірургічної точності, без шкоди мирним мешканцям" за декілька місяців Маріуполь.
- Дякую за роботу! Дуже гарне відео було б над Кремлем. Нам чужого не треба, але щоби знали. Удачі, бережіть себе. Слава Україні!
- Хлопці, ви - круті!! Як добре видно дрібниці!
- Дякую за екскурсію!
- Честь та слава нашим Птахам, віримо, що Донецьк повернеться додому, але без хробачні!
- Зображення високої якості, я в шоці! 16K HDR 60fps
- "Дабали Бамбас".. ой, все ж ціле.
- Дай Боже вам усім міцного здоров'я та ангела охоронця! Бережіть себе. Дякую вам за вашу стійкість та мужність, низький вам уклін.
- Спасибі вам. Здоров'я та Божої опіки кожному захиснику України.
Нагадаємо, нещодавно бійці ЗСУ показали на відео, як виглядає зруйноване окупантами Бахмут, де тривають важкі бої, а земля всіяна тілами ворога.
Також перед цим прикордонники показали, як виглядає Куп'янський напрямок фронту.