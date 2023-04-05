Вот как выглядит оккупированный Донецк: аэроразведчик Мадяр показал видео с дрона
Украинские военные наблюдают за временно оккупированным Донецком с помощью дронов, камеры которых способны фиксировать объекты в малейших деталях.
Как сейчас выглядит город, показал командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр".
Видео военный опубликовал в своем YouTube-канале.
На кадрах можно наблюдать разные локации подконтрольного российским захватчикам Донецка.
Отчетливо видны улицы и площади, здания и кварталы, транспорт и люди, военная техника и сами оккупанты, застройки, "Донбасс-арена", памятники "Слава шахтерского труда" и "Освободителям Донбасса".
"Соскучились? Да, это наш украинский Донецк, который год захвачен захватчиками. Но захватчик должен помнить, что мы очень, очень близко. И видим если не все, то практически. До мелочей", - отмечает "Мадяр" на ролике, датированном 4 апреля.
Видео: "Мадяр" показал, как выглядит оккупированный Донецк, снятый с дрона
Военный в мотивационном видео напомнил российским интервентам, что чувствовать себя в безопасности они не могут, так как "прилететь" от ВСУ им может в любой момент.
"Мадяр" призывает пользователей соцсетей распространять кадры, чтобы "вся адекватная общественность Украины и мира видела результат 9-летних "бомбардировок" Донецка силами ВСУ".
"Пусть сравнят с текущей картинкой Бахмута, Авдеевки, Соледара…" - отмечает военный.
Аэроразведчики ВСУ наблюдают за Донецком с помощью дронов (фото: скриншот с видео)
"Таким мы видим Донецк ежедневно. И делаем все это очень внимательно и пристально. Зачем? Да все просто: чтобы врага нашего отсюда выкурить, и вернуть нам то, что по праву наше. Такой вам короткий экскурс от "Птиц Мадяра".
Донецк, жди нас, мы рядом! А вы, черви, готовьтесь!" - подчеркивает воин.
Военные ВСУ показали, как сейчас выглядит Донецк (фото: скриншот с видео)
В комментариях к ролику украинцы тепло благодарят воинов ВСУ за мужественный отпор российским захватчикам и ежедневные подвиги на фронте, приближение победы и освобождение родной земли, желают защитникам Украины небесного покровительства и здоровья.
Пользователи сети также обращают внимание, как показательно кадры из Донецка разбивают вдребезги фейковые тезы кремлевской пропаганды о "8-летней бомбежке Донбассе" на фоне разрушенных россиянами за несколько месяцев Мариуполя, Северодонецка, Волновахи... подвергающимся обстрелам более года Одессы, Харькова, Николаева, Херсона... и других городов на всей территории Украины.
- Сравните "разбомбленный за 9 лет бомбас", а именно Донецк, и захваченный с помощью "хирургической точности, без ущерба мирным жителям" за несколько месяцев Мариуполь.
- Спасибо за работу! Очень хорошее видео было бы над Кремлем. Нам чужого не нужно, но чтобы знали. Удачи, берегите себя. Слава Украине!
- Ребята, вы - крутые!!!! Как хорошо видны мелочи!
- Спасибо за экскурсию!
- Честь и слава нашим Птицам, верим, что Донецк вернется домой, но без хробачни!
- Изображение высокого качества, я в шоке! 16K HDR 60fps
- "Дабали Бамбас".. ой, все же целое.
- Дай Бог вам всем крепкого здоровья и ангела хранителя! Берегите себя. Благодарю вас за вашу стойкость и мужество, низкий вам поклон.
- Спасибо вам. Здоровья и Божьей опеки каждому защитнику Украины.
Напомним, недавно бойцы ВСУ показали на видео, как выглядит разрушенный оккупантами Бахмут, где продолжаются тяжелые бои, а земля усеяна телами врага.
Также перед этим пограничники показали, как выглядит Купянское направление фронта.