Ось як виглядає аеродром "Енгельс-2", з якого взлітають літаки бомбити українські міста (фото)

Аеродром "Енгельс-2" в Ростовській області РФ - це одне з місць, з якого взлітають літаки з ракетами з ціллю бомбити українські міста.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в мережі з'явилися світлини з супутника, їх опублікували в Telegram-каналі Monitoring.
Станом на 23.01.2024 на аеродромі знаходилось 9 бортів авіації
Додатково на супутникових знімках можна побачити арсенал ракетної зброї. Станом на 23.01.2024 (дата знімку) підготовку до нанесення ракетного удару не відмічено.
Ось так виглядає аеродром не з супутника.
Нагадаємо, що в Харкові російська ракета вбила дружину та доньку спортсмена, який служить у ЗСУ.