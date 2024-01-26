Вот как выглядит аэродром "Энгельс-2", с которого взлетают самолеты бомбить украинские города (фото)

По состоянию на 23.01.2024 на аэродроме находилось 9 бортов авиации.

6х Ту-95мс;

2х Ту-160;

1х Ил-76/78.

Дополнительно на спутниковых снимках можно увидеть арсенал ракетного оружия. По состоянию на 23.01.2024 (дата снимка) подготовка к нанесению ракетного удара не отмечена.

Так выглядит российский аэродром "Энгельс-2", с которого улетают самолеты бомбить Украину (фото: t.me/monitorwarr)

Вот так смотрится аэродром не со спутника.