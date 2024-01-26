RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот как выглядит аэродром "Энгельс-2", с которого взлетают самолеты бомбить украинские города (фото)

Как выглядит российский аэродром, с которого запускают ракеты по Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Аэродром "Энгельс-2" в Ростовской области РФ – это одно из мест, с которого взлетают самолеты с ракетами с целью бомбить украинские города.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в сети появились фотографии со спутника, опубликованные в Telegram-канале Monitoring.

По состоянию на 23.01.2024 на аэродроме находилось 9 бортов авиации.

  • 6х Ту-95мс;
  • 2х Ту-160;
  • 1х Ил-76/78.

Дополнительно на спутниковых снимках можно увидеть арсенал ракетного оружия. По состоянию на 23.01.2024 (дата снимка) подготовка к нанесению ракетного удара не отмечена.

Так выглядит российский аэродром "Энгельс-2", с которого улетают самолеты бомбить Украину (фото: t.me/monitorwarr)

Вот так смотрится аэродром не со спутника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерацияракетный удар