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Вот как выглядит аэродром "Энгельс-2", с которого взлетают самолеты бомбить украинские города (фото)

Пятница 26 января 2024 12:25
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Вот как выглядит аэродром "Энгельс-2", с которого взлетают самолеты бомбить украинские города (фото) Как выглядит российский аэродром, с которого запускают ракеты по Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Аэродром "Энгельс-2" в Ростовской области РФ – это одно из мест, с которого взлетают самолеты с ракетами с целью бомбить украинские города.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в сети появились фотографии со спутника, опубликованные в Telegram-канале Monitoring.

По состоянию на 23.01.2024 на аэродроме находилось 9 бортов авиации.

  • 6х Ту-95мс;
  • 2х Ту-160;
  • 1х Ил-76/78.

Дополнительно на спутниковых снимках можно увидеть арсенал ракетного оружия. По состоянию на 23.01.2024 (дата снимка) подготовка к нанесению ракетного удара не отмечена.

Вот как выглядит аэродром &quot;Энгельс-2&quot;, с которого взлетают самолеты бомбить украинские города (фото)Вот как выглядит аэродром &quot;Энгельс-2&quot;, с которого взлетают самолеты бомбить украинские города (фото)Вот как выглядит аэродром &quot;Энгельс-2&quot;, с которого взлетают самолеты бомбить украинские города (фото)Вот как выглядит аэродром &quot;Энгельс-2&quot;, с которого взлетают самолеты бомбить украинские города (фото)Так выглядит российский аэродром "Энгельс-2", с которого улетают самолеты бомбить Украину (фото: t.me/monitorwarr)

Вот так смотрится аэродром не со спутника.

Вот как выглядит аэродром &quot;Энгельс-2&quot;, с которого взлетают самолеты бомбить украинские города (фото)Вот как выглядит аэродром &quot;Энгельс-2&quot;, с которого взлетают самолеты бомбить украинские города (фото)

Напомним, что в Харькове российская ракета убила жену и дочь спортсмена, служащего в ВСУ.

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Российская Федерация ракетный удар
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