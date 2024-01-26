Вот как выглядит аэродром "Энгельс-2", с которого взлетают самолеты бомбить украинские города (фото)
Как выглядит российский аэродром, с которого запускают ракеты по Украине (коллаж РБК-Украина)
Аэродром "Энгельс-2" в Ростовской области РФ – это одно из мест, с которого взлетают самолеты с ракетами с целью бомбить украинские города.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в сети появились фотографии со спутника, опубликованные в Telegram-канале Monitoring.
По состоянию на 23.01.2024 на аэродроме находилось 9 бортов авиации.
- 6х Ту-95мс;
- 2х Ту-160;
- 1х Ил-76/78.
Дополнительно на спутниковых снимках можно увидеть арсенал ракетного оружия. По состоянию на 23.01.2024 (дата снимка) подготовка к нанесению ракетного удара не отмечена.
Так выглядит российский аэродром "Энгельс-2", с которого улетают самолеты бомбить Украину (фото: t.me/monitorwarr)
Вот так смотрится аэродром не со спутника.
Напомним, что в Харькове российская ракета убила жену и дочь спортсмена, служащего в ВСУ.