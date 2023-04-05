Ось як соцмережі впливають на психіку людини: дослідження

Як соцмережі впливають на психіку

Науковці останніми роками досліджують, як використання Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok та інших популярних додатків впливає на психіку людини. Вчені стверджують, що негативних тенденцій простежується значно більше, ніж позитивних.

Дослідники з університету Глазко (Шотландія) дійшли висновків, що використання соцмереж понад 5 годин на добу може призвести до проблеми зі сном, депресії та навіть втрата пам’яті.

Дослідники з університету Суонсі (Уельс) довели, що чим більше часу протягом дня людина користується Facebook, тим менш вона задоволена своїм життям. У соцмережах людина бачить, як хизуються досягненнями інші користувачі, при цьому в інтернеті не видно зусиль, які докладаються для успіху.

Це дещо викривлює реальність, і може провокувати в інших невпевненість у власних силах і заздрість, що призводить до депресивних станів.

Як зменшити негативний вплив соцмереж

Молодша професорка психології Джорджтаунського університету (Вашингтон, США) Єлена Кецмановіч сформулювала рекомендації, які допоможуть зменшити негативний вплив соцмереж на психіку.