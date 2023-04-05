Вот как соцсети влияют на психику человека: исследование

Как соцсети влияют на психику

Ученые в последние годы исследуют, как использование Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok и других популярных приложений влияет на психику человека. Ученые утверждают, что негативных тенденций наблюдается гораздо больше, чем положительных.

Ученые из университета Глазко (Шотландия) пришли к выводу, что использование соцсетей более чем 5 часов в сутки может привести к проблеме со сном, депрессии и даже потере памяти.

Исследователи из университета Суонси (Уэльс) доказали, что чем больше времени в течение дня человек пользуется Facebook, тем менее он доволен своей жизнью. В соцсетях человек видит, как гордятся достижениями другие пользователи, при этом в интернете не видно усилий, прилагаемых к успеху.

Это несколько искажает реальность, и может провоцировать у других неуверенность в собственных силах и зависть, что приводит к депрессивным состояниям.

Как уменьшить негативное влияние соцсетей

Младшая профессор психологии Джорджтаунского университета (Вашингтон, США) Елена Кецманович сформулировала рекомендации, которые помогут уменьшить негативное влияние соцсетей на психику.