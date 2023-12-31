Ось як позбутись міжбрівної зморшки всього лиш за допомогою однієї вправи (відео)

Як прибрати міжбрівну зморшку

"Прибираємо міжбрівку нашим найкращим інструментом - руками. Техніка глибока, в процесі може бути боляче, але ефект того вартий. Робимо процедуру після нанесення крему або олійки для масажу обличчя, по два підходи тричі на тиждень", - радить косметолог.

Притисніть вказівний палець до міжбрівки й починайте рухатись над бровою до того моменту, аж поки ви не відчуєте больову точку.

"Коли натрапили на больову точку, то зафіксуйте палець там на 10 секунд. Потім зробіть вібрації - колові рухи, а тоді рухайтесь далі - як показано на відео", - пояснює Позднякова.

Далі над бровою ви знову маєте натрапити на неї, в ній знову треба зафіксуватись на кілька секунд, зробити вібрації та продовжити рух. Так потрібно пройти усю зону над бровою.

"Після цього - завершальний рух. Притисніть сильно палець до міжбрівки, зігнувши його гаком, й пройдіться від центру до периферії. Тоді повторіть цей рух ще двічі. Таку процедуру проведіть і над другою бровою. Це дуже глибока техніка, яка прекрасно розслабляє м'яз, який саме і утворює міжбрівку", - каже косметолог.

Як доглядати за шкірою взимку

Головна загроза для шкіри взимку - це зневоднення. У холодну пору його провокують відразу кілька факторів:

сухість повітря і на вулиці, і в опаленому приміщенні

вітер

низькі температури, перепади температур, які шкіра відчуває на собі щоразу, коли ми потрапляємо з вулиці в будинок і навпаки

"Насамперед, зимовий догляд за шкірою обличчя у домашніх умовах повинен включати складові - зволоження, живлення та захист від ультрафіолетового проміння. Що ж стосується очищення, то воно має бути "мʼяким" та без вмісту спирту", - говорить Позднякова.

Вона радить вибирати крем під тип саме вашої шкіри, який буде виконувати барʼєрну функцію, насичувати та утримувати вологу.

"Зима - це прекрасний період для засобів з ретинолом, вітаміном С та гіалуроновою кислотою. Сироватки на щоденній основі, маски декілька разів на тиждень - все буде тільки на користь", - каже косметолог.