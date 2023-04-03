Ось як очистити потьмянілі фари вашого авто: цей копійчаний засіб замінить дорогу послугу в сервісі

Автомобільні фари з часом стають тьмяними, вигоряють та перестають світити яскраво. А це необхідно для безпечного пересування на машині у темний час доби чи погану погоду.
В автосервісах зазвичай пропонують для очищення фар, що потьмяніли, дуже дорогі послуги - чищення за допомогою спеціальних шліфувальних або полірувальних машин.
Але позбавитися цієї проблеми можна самостійно, за допомогою копійчаного засобу. Як зробити такий засіб для очищення фар, що потьмяніли, - читайте в матеріалі нижче.
Вам знадобиться всього 4 інгредієнти, які є практично в кожному будинку.
Шматок мила натріть на дрібній тертці або розчиніть під впливом високих температур. Потім додайте зубну пасту в мило, додайте сік лимона і покладіть соду. Весь розчин добре вимішайте – до отримання однорідної маси.
Візьміть звичайну губку для миття посуду – вам знадобиться жорстка сторона. Нанесіть на неї пасту і ретельно протріть фару - можна натирати розчином кілька хвилин, якщо фара повністю потьмяніла.
Далі обробіть фару м'якою стороною губки. Можна на цьому етапі додати ще трохи зубної пасти.
Після обробки засобом протріть фару чистим рушником або спеціальною м'якою ганчіркою для миття автомобіля. Оцініть результат – якщо фара не повністю відмилася, повторіть процедуру ще раз.
До речі, ми писали про те, як можна відмити руки після ремонту автомобіля.
А ще розповідали про те, які лайфхаки водіям насправді не працюють.