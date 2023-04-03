Ось як очистити потьмянілі фари вашого авто: цей копійчаний засіб замінить дорогу послугу в сервісі

Засіб для очищення потьмянілих фар

Вам знадобиться всього 4 інгредієнти, які є практично в кожному будинку.

¼ частина звичайного шматка мила

3 столові ложки зубної пасти

сік половини лимона

1 столова ложка харчової соди

Як приготувати засіб для чищення фар

Шматок мила натріть на дрібній тертці або розчиніть під впливом високих температур. Потім додайте зубну пасту в мило, додайте сік лимона і покладіть соду. Весь розчин добре вимішайте – до отримання однорідної маси.

Як використовувати розчин для фар

Візьміть звичайну губку для миття посуду – вам знадобиться жорстка сторона. Нанесіть на неї пасту і ретельно протріть фару - можна натирати розчином кілька хвилин, якщо фара повністю потьмяніла.

Далі обробіть фару м'якою стороною губки. Можна на цьому етапі додати ще трохи зубної пасти.

Після обробки засобом протріть фару чистим рушником або спеціальною м'якою ганчіркою для миття автомобіля. Оцініть результат – якщо фара не повністю відмилася, повторіть процедуру ще раз.