Вот как очистить потускневшие фары вашего авто: это копеечное средство заменит дорогую услугу в сервисе

Средство для очистки потускневших фар

Вам понадобится всего 4 ингредиента, которые точно есть практически в каждом доме.

¼ часть обычного куска мыла

3 столовые ложки зубной пасты

сок половины лимона

1 столовая ложка пищевой соды

Как приготовить чистящее средство для фар

Кусок мыла натрите на мелкой терке или растворите под воздействием высоких температур. Потом добавьте в мыло зубную пасту, выдавите сок лимона и положите соду. Весь раствор хорошо вымешайте - до получения однородной массы.

Как использовать раствор для фар

Возьмите обычную губку для мытья посуды - вам понадобится жесткая сторона. Нанесите на нее пасту и протрите тщательно фару - можно натирать раствором несколько минут, если фара полностью потускнела.

Далее обработайте фару мягкой стороной губки. Можно на этом этапе добавить еще немного зубной пасты.

После обработки средством протрите фару чистым полотенцем или специальной мягкой тряпочкой для мойки автомобиля. Оцените результат - если фара не полностью отмылась, повторите процедуру еще раз.