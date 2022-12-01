Ось як можна врятувати скисле молоко! Знадобиться простий інгредієнт із магазину

Через часті відключення світла продукти в холодильнику псуються швидше, ніж мали б. Особливо це стосується молочних продуктів, термін зберігання яких у відкритому вигляді максимум три дні.

Яке молоко не врятувати?

Насамперед важливо врахувати, яке саме молоко скисло. Якщо це домашнє молоко від корови, то воно просто перетвориться на кисляк, який цілком можна споживати.

Магазинне молоко відрізняється тим, що скисає набагато довше. Коли це сталося, то воно ні на запах, ні на смак не буде як кисляк. Чому так?

"Коли корову доять, то в молоко потрапляють кисломолочні бактерії, які там завжди живуть. Таке молоко довго не зберігається, тому що бактерії швидко розмножуються. А от магазинне молоко пастеризують, у результаті чого всі бактерії гинуть", - пояснює Рєпіч.

Пастеризоване молоко може зберігатися без холодильника до тижня, а ультрапастеризоване - взагалі до шести місяців. Таке молоко буде не киснути, а скоріше гнити через потрапляння мікробів із холодильника.

Чи можна використовувати молоко після зіпсування?

Якщо у вас залишилося молоко, яке от-от вийде з терміну придатності, не викидайте його. Адже надалі воно може бути використаним для приготування оладок, наприклад.

Для продовження життя продукту додайте до нього закваску із живими кисломолочними бактеріями. Її можна придбати в аптеці чи продуктовому магазині, зробити самостійно або використати інший кисломолочний продукт.

Якщо вам до вподоби останній варіант, то на допомогу прийде ложка кефіру або йогурту на літр молока. Залиште його на ніч. За цей час молоко стане густішим і кислішим на смак. А це означає знову придатним для споживання!