Комаровський розповів, яке молоко треба обирати, а яке заборонено вживати

Вибір напою може бути далеко непростим, тому потрібно знати, на що звертати увагу.

Жирне, нежирне, знежирене, бананове, безлактозне, мигдалеве, соєве... І це далеко не весь перелік різноманітності молока на продуктових полицях у магазинах.

Різниця між лактозою та лактазою

Це два різних ферменти, які підтримують існування одне одного в організмі людини. Лактаза розщеплює лактозу, і найактивніше це відбувається у маленьких дітей. Оскільки під час споживання молока матері, в їхніх організмах є великий вміст лактози.

У старших людей лактоза перетравлюється гірше через відсутність такої потреби. Звідси й пішла тенденція на безлактозне молоко.

Яке молоко обирати?

Лікар наголошує, що є три види молока: коров'яче, козине та овече. При цьому всі ці види не мають великої різниці в жирності: не більше 7-8% кожне. Для порівняння молоко північного оленя має жирність 22%.

Коли стоїть вибір між нежирним і знежиреним молочним продуктом, не можна плутати ці два поняття. Нежирне молоко має меншу кількість жиру в той час, як у знежиреному він повністю відсутній.

Молочний жир корисний для організму людини (фото: Freepik)

Жир із молочних продуктів корисний і потрібний для людського організму, тому не варто від нього відмовлятися. Якщо ви любите хороше вершкове масло, вам абсолютно не потрібно відмовлятися від нього через те, що хтось про це сказав.

Попри те, що занадто велика кількість спожитих жирів розчиняє всі вітаміни, вони є незамінним і досить потужним джерелом енергії в тілі.

Те саме стосується дітей. Усі розмови про обмеження жирів і жирності загалом мають відношення лише до дорослих. Якщо дитина хоче жирного молока, нехай п'є його.

Рекомендації щодо вживання

За світовими вимірюваннями, дорослій людині не слід споживати понад 20 грамів тваринного жиру на добу. Збільшена кількість підвищує ризик різноманітних захворювань: цукрового діабету, серцево-судинних тощо.

Звісно, жири можуть спричинити ожиріння та всі інші наслідки, але забирати їх із раціону не варто. Дотримуйтеся своєї норми та знайте міру у споживанні.