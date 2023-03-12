Ось як кава впливає на жіночий організм: правда від гінеколога

Безневинна чашечка кави може чинити реальний вплив на функціонування жіночого організму, особливо під час менструації.
Про це в Instagram розповіла лікар-гінеколог Юлія Ніколова.
За словами медикині, кофеїн уповільнює виведення рідини з організму. І у відповідь на це організм намагається запасти більше води, в результаті з'являються набряки.
Кофеїн звужує судини і може посилювати біль під час менструації. Якщо страждаєте від болісних менструацій, рекомендується у дні менструації не вживати каву.
Кофеїн має збуджуючу дію на нервову систему. А багато жінок у період менструації і так почуваються роздратованими і страждають від перепадів настрою. В свою чергу кофеїн посилює цей ефект.
"Враховуючи не тільки професійний досвід, а і особистий, хочу поділитися з вами спостереженнями: щоб уникнути все вище перераховане, спробуйте за 2 тижні до менструації зменшити кількість випитих чашок кави (1-2 на тиждень), а в дні менструації і зовсім не вживати (можна замінити цикорієм) і побачите зміни", - зазначила гінеколог.
Лікарка також нагадала, що окрім кави чай, какао та деякі газовані безалкогольні напої є основними джерелами споживання кофеїну.
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