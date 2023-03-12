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Вот как кофе влияет на женский организм: правда от гинеколога

Как кофе влияет на женский организм (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Невинная чашечка кофе может оказывать реальное влияние на функционирование женского организма, особенно во время менструации.

Об этом в Instagram рассказала врач-гинеколог Юлия Николова.

Кофеин влияет на организм во время менструации

По словам медика, кофеин замедляет выведение жидкости из организма. И в ответ на это организм пытается запасти больше воды, в результате появляются отеки.

Кофеин сужает сосуды и может усугублять боль во время менструации. Если страдаете болезненными менструациями, рекомендуется в дни менструации не употреблять кофе.

Кофеин оказывает возбуждающее действие на нервную систему. А многие женщины в период менструации и так чувствуют себя раздраженными и страдают от перепадов настроения. В свою очередь, кофеин усиливает этот эффект.

Что делать, чтобы избежать плохих последствий

"Учитывая не только профессиональный опыт, но и личный, хочу поделиться с вами наблюдениями: чтобы избежать все вышеперечисленное, попробуйте за 2 недели до менструации уменьшить количество выпитых чашек кофе (1-2 в неделю), а в дни менструации и вовсе не употреблять (можно заменить цикорием) и увидите перемены", - отметила гинеколог.

Не кофе единственным

Врач также напомнила, что кроме кофе чай, какао и некоторые газированные безалкогольные напитки являются основными источниками потребления кофеина.

Раньше мы писали, можно ли пить кофе тем людям, у которых проблемы с давлением.

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