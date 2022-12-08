ua ru
Чт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ось як алкоголь впливає на сексуальні здібності чоловіків і жінок: розкрита правда

Новость на русском →
Четвер 08 грудня 2022 22:22
Ось як алкоголь впливає на сексуальні здібності чоловіків і жінок: розкрита правда Фото: Чи впливає алкоголь на потенцію (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Алкоголь безсумнівно чинить вплив на сексуальне життя, як чоловіків так і жінок. Але наскільки все погано і чи можна все виправити, відмовившись від шкідливої звички?

Про це розповіли в Асоціації сексологів та сексотерапевтів України.

Як алкоголь впливає на жінок

В жінок алкоголь у незначній кількості може викликати підвищене сексуальне збудження та задоволення, але у великих дозах - пригнічує лібідо.

При хронічному вживанні він знижує вироблення вагінальної смазки, а також можливе виникнення диспареунії (сексуальні розлади у жінок, відсутність інтересу до сексуальних контактів) та складнощі з досягненням оргазму.

Вплив спиртного на чоловіків

У чоловіків, на відміну від жінок, алкоголь стає причиною лише незначного сексуального збудження.

Але при використанні у великих дозах призводить до: зниження збудження, погіршення ерекції та еякуляції.

При хронічному вживанні алкоголь знижує секрецію тестостерону, що в свою чергу викликає еректильну дисфункцію.

Чи зворотні такі зміни

Деякі дослідження кажуть про те, що дані зміни зникають при утриманні від вживання алкоголю, але це відбувається не завжди.

Також, алкоголь спонукає людину до ризикованої статевої поведінки, що може призводити до статевих захворювань.

Раніше ми писали, чи впливає куріння на потенцію.

Також лікарі розповіли про найгірший спосіб контрацепції.

Читайте РБК-Україна в Google News
интим