Вот как алкоголь влияет на сексуальные способности мужчин и женщин: раскрыта правда

Алкоголь несомненно оказывает влияние на сексуальную жизнь как мужчин, так и женщин. Но насколько все плохо и можно ли все исправить, отказавшись от вредной привычки?

Об этом рассказали в Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины.

Как алкоголь влияет на женщин

У женщин алкоголь в незначительном количестве может вызвать повышенное сексуальное возбуждение и удовольствие, но в больших дозах – угнетает либидо.

При хроническом употреблении он снижает выработку влагалищной смазки, а также возможно возникновение диспареунии (сексуальные расстройства у женщин, отсутствие интереса к сексуальным контактам) и сложности с достижением оргазма.

Воздействие спиртного на мужчин

У мужчин, в отличие от женщин, алкоголь становится причиной лишь незначительного сексуального возбуждения.

Но при использовании в больших дозах приводит к снижению возбуждения, ухудшению эрекции и эякуляции.

При хроническом употреблении алкоголь снижает секрецию тестостерона, что, в свою очередь, вызывает эректильную дисфункцию.

Обратимы ли такие изменения

Некоторые исследования говорят о том, что данные изменения исчезают при воздержании от употребления алкоголя, но это происходит не всегда.

Также алкоголь побуждает человека к рискованному половому поведению, что может приводить к половым заболеваниям.