Ось вам і Кайдаш! 10 спекотних фото Тараса Цимбалюка, який шукатиме любов на "Холостяку"

Актор часто публікує у своєму Instagram досить відверті фото зі зйомок, тренувань і подорожей. Так, для однієї з фотосесій він обрав досить незвичайну локацію - душову кабіну. Він показав кілька кадрів у класичному костюмі, а потім зняв верх.



Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Відомо, що актор займається спортом і часто демонструє свою фізичну форму. В одній із серій відвертих знімків Тарас постав у спідній білизні, білих шкарпетках і кросівках, а також светрі, який він одягнув наполовину.



Цимбалюк показав себе у всій красі (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Також пікантні фото Цимбалюк показував під час зимового відпочинку в Буковелі. Тоді він позував із білим рушником на стегнах і шапкою-вушанкою на голові.



Тарас під час відпочинку в грудні 2024 року (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Гастрольний графік та особисте життя інколи роблять дуже приємні, лаконічні паузи у спорті. Продовжуємо працювати над собою", - підписав він одне з фото під час занять спортом.



Цимбалюк у залі (фото: facebook.com/tarastsymbaluk)

Практично кожна фотосесія актора збирає величезну кількість лайків і коментарів від підписниць.



Актор під час фотосесії (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Якщо ви звикли бачити його в ролі Кайдаша - деякі фото покажуть зовсім інший бік актора. Наприклад, яким він може бути вдома.



Цимбалюк у домашній обстановці (instagram.com/taras.tsymbaliuk)

А так виглядає Тарас Цимбалюк під час шопінгу.



Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Крім того, Цимбалюка можна побачити влітку біля знаменитих тренажерів у столичному Гідропарку.



Тарас Цимбалюк постійно займається спортом (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Актор часто демонструє свої татуювання в пікантних фотосесіях.



Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Тепер зрозуміло, чому саме він став героєм нового сезону "Холостяка". Ці фото говорять голосніше за слова.



Тарас Цимбалюк став новим холостяком (instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Нагадаємо, що Цимбалюк два роки був у стосунках із власницею київського ресторану Fish Fetish і бренду одягу GOT'S label Світланою Готочкіною. Пара часто ділилася не тільки стильними фото, а й спільними світлинами, до того ж досить відвертими, а також публічно вітала один одного з важливими датами.

Цимбалюк навіть познайомив Готочкіну зі своїми батьками.

Однак у грудні 2024 року шанувальники запідозрили, що між коханими не все так гладко. Вони перестали публікувати спільні фото, а Світлана публічно не привітала актора з днем народження, який він відзначав 16 грудня.

Новий рік і новорічні канікули вони теж провели порізно: Цимбалюк вирушив у Карпати, а Готочкіна - у теплих краях за кордоном.

У Stories актор останнім часом вживав слова "холостяк" і "холостяцький", таким чином ще більше натякаючи на зміни свого статусу.



Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)