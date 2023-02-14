Ось головні причини, чому вам не хочеться снідати

Часом буває так, що зранку немає ніякого апетиту. Це не обов'язково повинно свідчити про збої в роботі ШКТ або інші порушення. Вам не потрібно снідати, як тільки ви розплющили очі. Зробіть це пізніше, коли з'явиться апетит.

А от які можуть бути причини на відсутність ранкового голоду, розповідає нутриціолог Анастасія Каліга на своїй сторінці в Instagram .

Ви насичено повечеряли

Якщо ввечері попереднього дня, ви з'їли багаті на білок і жири страви, то зранку навряд чи будете відчувати голод. Ці речовини довго розщеплюються, а ще певним чином впливають на роботу гормону голоду. Але не намагайтеся влізати в цей процес і регулювати його самостійно.

Якщо переїдання на ніч стаються занадто часто, помалу викорінюйте цю звичку. Адже в перспективі вона негативно впливає на роботу гормональної системи та ШКТ.

Ви вагітні

Щонайменше токсикоз може стати причиною відсутності апетиту зранку. За словами лікаря, вчені проводили дослідження, де взяли участь понад 2 000 вагітних жінок. 34% з них повідомили, що на ранніх термінах вагітності (саме тоді проявляється токсикоз) вони їли менше.

Нутриціолог не радить просто відмовлятися від їжі. Варто підтримувати здоровий сон, вживати достатню кількість води та їсти невеликими порціями за відчуттям голоду.

Тривога та депресія

Разом із втратою інтересу до чогось, втомою та порушенням режиму сну може знижуватися апетит. Так відбувається через підвищення рівня гормону стресу в організмі. Хоча, зазначає лікар, це правило не працює для всіх. У деяких людей за наявності цих факторів апетит навпаки посилюється.

Окрім того, як знайти людину, яка допоможе вийти з цих станів, інших порад лікар дати не може.

Хвороба або прийом ліків

Якщо в певний проміжок часу ви медикаментозно лікуєтеся, тоді у вас може знижуватися відчуття голоду. Це може бути як побічний ефект ліків, так і індивідуальна реакція вашого організму.

Крім того, нерідко може знижуватися або взагалі зникати відчуття запаху або смаку. У такі моменти їсти не хочеться взагалі.

Вік

У людей похилого віку з різних причин може знижуватися апетит, і це є цілком нормальним явищем. Спровокувати це може будь-що: зміни в гормональній системі, потреби енергії, відчуття запаху та смаку та навіть соціальні умови.