Вот главные причины, почему вам не хочется завтракать

Иногда бывает так, что с утра нет никакого аппетита. Это не обязательно должно свидетельствовать о сбоях в работе ЖКТ или других нарушениях. Вам не нужно завтракать, как только вы открыли глаза. Сделайте это позже, когда появится аппетит.

А вот какие могут быть причины на отсутствие утреннего голода, рассказывает нутрициолог Анастасия Калига на своей странице в Instagram .

Вы насыщенно поужинали

Если вечером предыдущего дня, вы съели богатые белком и жирами блюда, то утром вряд ли будете чувствовать голод. Эти вещества долго расщепляются, а еще влияют на работу гормона голода. Но не пытайтесь влезать в этот процесс и регулировать его самостоятельно.

Если переедания на ночь случаются слишком часто, постепенно искореняйте эту привычку. Ведь в перспективе она негативно влияет на работу гормональной системы и ЖКТ.

Вы беременны

По меньшей мере, токсикоз может стать причиной отсутствия аппетита утром. По словам врача, ученые проводили исследование, в котором приняли участие более 2 000 беременных женщин. 34% из них сообщили, что на ранних сроках беременности (именно тогда проявляется токсикоз) они ели меньше.

Нутрициолог не рекомендует просто отказываться от еды. Следует поддерживать здоровый сон, употреблять достаточное количество воды и есть небольшими порциями по ощущению голода.

Тревога и депрессия

Вместе с утратой интереса к чему-либо, усталостью и нарушением режима сна может снижаться аппетит. Так происходит из-за повышения уровня гормона стресса в организме. Хотя, отмечает врач, это правило не работает для всех. У некоторых людей при наличии этих факторов аппетит наоборот усиливается.

Кроме того, как найти человека, который поможет выйти из этих состояний, других советов врач дать не может.

Болезнь или прием лекарства

Если в определенный период времени вы медикаментозно лечитесь, тогда у вас может снижаться чувство голода. Это может быть как побочный эффект лекарства, так и индивидуальная реакция вашего организма.

Кроме того, нередко может снижаться или вообще исчезать чувство запаха или вкуса. В такие моменты есть вообще не хочется.

Возраст

У пожилых людей по разным причинам может снижаться аппетит, и это является вполне нормальным явлением. Спровоцировать это может что угодно: изменения в гормональной системе, потребности энергии, ощущение запаха и вкуса и даже социальные условия.