Ось де не можна зберігати парфуми в будинку: швидко зіпсується аромат

Де не можна зберігати парфуми

Маленький останній штрих, щоб вдосконалити свій наряд перед виходом - це парфуми. Це важлива деталь, яка дозволяє мати гарний запах і залишатися свіжим протягом усього дня.

Не розташовуйте парфуми у приміщеннях із різким перепадом температур, якщо це ванна - структура та склад аромату може почати змінюватись, адже там різкі перепади не тільки температури, а й вологості.

Майже кожен з нас має звичку поставити парфуми в кутку ванної кімнати. Завдяки оригінальному та вишуканому дизайну вони добре виглядають перед дзеркалом.

Однак, надмірна і постійна вологість у цьому середовищі призводить до зміни самих частинок парфуму. Через деякий час вони втрачають свій запах та стають не стійкими.

Яке місце обрати

Якщо ви хочете, щоб вони були стійкими, то найкраще уникати ванної кімнати та помістити їх у прохолодне, сухе місце та якомога далі від вологи.

Наприклад, у шафі, на столику або в шафі вашої спальні. Це ідеальне місце, щоб аромат парфумів залишався свіжим довше. Дійсно, у такому місці частинки, що містяться в рідині, не розкладаються швидко, а інтенсивність аромату не змінюватиметься раніше часу.

Експерти радять нанести зволожуючий крем перед тим, як розпилити парфуми. Таким чином вони триматимуться увесь день.