Вот где нельзя хранить духи в доме: быстро испортится аромат

Где нельзя хранить духи

Маленький последний штрих, чтобы усовершенствовать свой наряд перед выходом - это духи. Это немаловажная деталь, которая позволяет иметь хороший запах и оставаться свежим в течение всего дня.

Не располагайте духи в помещениях с резким перепадом температур, если это ванна - структура и состав аромата может начать меняться, ведь там резкие перепады не только температуры, но и влажности.

Практически каждый из нас имеет привычку поставить духи в углу ванной комнаты. Благодаря оригинальному и изысканному дизайну они хорошо смотрятся перед зеркалом.

Однако избыточная и постоянная влажность в этой среде приводит к изменению самих частиц духов. Спустя время они теряют свой запах и становятся не устойчивыми.

Какое место выбрать

Если вы хотите, чтобы они были устойчивыми, лучше избегать ванной комнаты и поместить их в прохладное, сухое место и как можно дальше от влаги.

К примеру, в шкафу, на столике или в шкафу вашей спальни. Это идеальное место, чтобы аромат парфюма оставался свежим дольше. Действительно, в таком месте частицы, содержащиеся в жидкости, не разлагаются быстро, а интенсивность аромата не будет изменяться раньше времени.

Эксперты советуют нанести увлажняющий крем перед тем, как распылить духи. Таким образом, они будут держаться весь день.