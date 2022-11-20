Ось чому вдома не можна тримати декабрист, або різдвяник

Декабрист називають "мужегоном"

Народні прикмети кажуть, що квітка не любить чоловіків. Якщо жінка самотня, але хоче зустріти свою любов, то їй не варто заводити таку рослину.

А от якщо жінка знаходиться в стосунках чи шлюбі, таку квітку можна сміливо купувати або брати в подарунок.

Найкраще декабрист приживеться в офісі, де мало чоловіків. Цікаво, що рослина любить одне і те ж місце. Якщо ви зважилися завести такого друга, то його краще зайвий раз не переміщувати.

Треба бути обережним астматикам і домашнім тваринам

Декабрист не отруйний, і не викликає алергій. Але ось астматикам слід бути обережніше з ним. Вчені з'ясували, що кілька декабристів в одному приміщенні здатні ускладнювати дихання у людей хворих на астму.

Краще берегти рослину від домашніх тварин, які можуть погризти листя. Це загрожує розладом травлення для вашого годованця.

Якщо ж ви не вірите в прикмети, особисте життя у вас склалося, астми нема, то сміливо заводьте цю прекрасну і непримхливу квітку. Звісно ж - тримайте подалі від котиків та собачок.

Фото: Декабрист має багато підвидів (facebook.com/LifeStyleGo)

Декабрист має дуже потужну енергетику

Кажуть, якщо рослина відчуває себе нормально, то впливає на людей позитивно. Декабрист не тільки ділиться своєю енергією, але й вбирає негатив, що виходить від людей і від подій, що відбуваються в домі.

Краще всього ставити квітку ближче до вікна, щоб вона забирала всю негативну енергетику зовнішнього середовища.

З декабристом пов'язано багато прикмет

Якщо навесні спостерігається сильний приріст листя у декабриста, значить, в сім'ї хтось хворіє. Також при хворобі близьких потрібно було ретельніше доглядати за різдвяником - вважалося, що так можна допомогти одужанню.

По рослині можна визначити атмосферу в сім'ї: якщо вона яскраво-зеленого кольору, міцна, пишна, то в будинку панує гармонія. Слабка, млява квітка говорить про те, що в родині скандали, багато негативу і невдоволення.

Причиною в'янення квітки може бути й те, що в дім вхожа людина, яка заздрить вашій родині і бажає зла. Придивіться, після чиїх візитів квітці "стає погано".

Якщо квітка загинула при правильному догляді, це одна з найстрашніших прикмет, що віщує смерть одного з домочадців.

За часом цвітіння декабриста можна передбачати майбутнє

Рослина зацвіла вчасно, тобто в грудні, значить в сім'ї - гармонія, добробут, і так буде надалі.

На Новий рік або в січні - в наступному році домочадців чекає удача, везіння, прибуток.

У жовтні - до отримання прибутку або спадщини.

У листопаді - мешканців будинку чекає приємне і вигідне знайомство.

Крім того раннє цвітіння може передбачати весілля, якщо в будинку є хтось на виданні, або ж поповнення в родині.

Пізнє цвітіння має таке значення: