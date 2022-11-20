Ось чому вдома не можна тримати декабрист, або різдвяник
Декабрист, різдвяник, або по-науковому, зигокактус Шлюмбергера - гарний зимовий вазон, який розкішно квітне саме в період новорічних і різдвяних свят. Проте вдома тримати цей "різдвяний кактус" деякі спеціалісти не рекомендують.
Чому це так, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Декабрист називають "мужегоном"
Народні прикмети кажуть, що квітка не любить чоловіків. Якщо жінка самотня, але хоче зустріти свою любов, то їй не варто заводити таку рослину.
А от якщо жінка знаходиться в стосунках чи шлюбі, таку квітку можна сміливо купувати або брати в подарунок.
Найкраще декабрист приживеться в офісі, де мало чоловіків. Цікаво, що рослина любить одне і те ж місце. Якщо ви зважилися завести такого друга, то його краще зайвий раз не переміщувати.
Треба бути обережним астматикам і домашнім тваринам
Декабрист не отруйний, і не викликає алергій. Але ось астматикам слід бути обережніше з ним. Вчені з'ясували, що кілька декабристів в одному приміщенні здатні ускладнювати дихання у людей хворих на астму.
Краще берегти рослину від домашніх тварин, які можуть погризти листя. Це загрожує розладом травлення для вашого годованця.
Якщо ж ви не вірите в прикмети, особисте життя у вас склалося, астми нема, то сміливо заводьте цю прекрасну і непримхливу квітку. Звісно ж - тримайте подалі від котиків та собачок.
Фото: Декабрист має багато підвидів (facebook.com/LifeStyleGo)
Декабрист має дуже потужну енергетику
Кажуть, якщо рослина відчуває себе нормально, то впливає на людей позитивно. Декабрист не тільки ділиться своєю енергією, але й вбирає негатив, що виходить від людей і від подій, що відбуваються в домі.
Краще всього ставити квітку ближче до вікна, щоб вона забирала всю негативну енергетику зовнішнього середовища.
З декабристом пов'язано багато прикмет
Якщо навесні спостерігається сильний приріст листя у декабриста, значить, в сім'ї хтось хворіє. Також при хворобі близьких потрібно було ретельніше доглядати за різдвяником - вважалося, що так можна допомогти одужанню.
По рослині можна визначити атмосферу в сім'ї: якщо вона яскраво-зеленого кольору, міцна, пишна, то в будинку панує гармонія. Слабка, млява квітка говорить про те, що в родині скандали, багато негативу і невдоволення.
Причиною в'янення квітки може бути й те, що в дім вхожа людина, яка заздрить вашій родині і бажає зла. Придивіться, після чиїх візитів квітці "стає погано".
Якщо квітка загинула при правильному догляді, це одна з найстрашніших прикмет, що віщує смерть одного з домочадців.
За часом цвітіння декабриста можна передбачати майбутнє
Рослина зацвіла вчасно, тобто в грудні, значить в сім'ї - гармонія, добробут, і так буде надалі.
На Новий рік або в січні - в наступному році домочадців чекає удача, везіння, прибуток.
У жовтні - до отримання прибутку або спадщини.
У листопаді - мешканців будинку чекає приємне і вигідне знайомство.
Крім того раннє цвітіння може передбачати весілля, якщо в будинку є хтось на виданні, або ж поповнення в родині.
Пізнє цвітіння має таке значення:
- у лютому-березні - настануть похмурі часи, зустрічі з неприємними людьми, клопоти,
- у квітні - ймовірні фінансові труднощі,
- у травні - можливі проблеми, ймовірні сварки, хвороби, фінансові труднощі,
- у червні - попереду низка труднощів.
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