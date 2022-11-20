Вот почему дома нельзя держать декабрист, или рождественник

Декабрист, рождественник, или по-научному, зигокактус Шлюмбергера – красивый зимний вазон, который роскошно цветет именно в период новогодних и рождественских праздников. Однако дома держать этот "рождественский кактус" некоторые специалисты не рекомендуют.

Почему это так, читайте ниже в нашем материале Styler.

Декабрист называют "мужегоном"

Народные приметы говорят, что цветок не любит мужчин. Если женщина одинока, но хочет встретить свою любовь, то ей не следует заводить такое растение.

А вот если женщина находится в отношениях или браке, такой цветок можно смело покупать или брать в подарок.

Лучше всего декабрист приживется в офисе, где мало мужчин. Интересно, что растение любит одно и то же место. Если вы решились завести такого друга, его лучше лишний раз не перемещать.

Надо быть осторожным астматикам и домашним животным

Декабрист не ядовит, и не вызывает аллергии. Но вот астматикам следует быть осторожнее с ним. Ученые выяснили, что несколько декабристов в одном помещении способны затруднять дыхание у больных астмой.

Лучше беречь растение от домашних животных, которые могут погрызть листву. Это чревато расстройством пищеварения для вашего питомца.

Если же вы не верите в приметы, личная жизнь у вас сложилась, астмы нет, то смело заводите этот прекрасный и неприхотливый цветок. Конечно, держите подальше от котиков и собачек.

Фото: Декабрист имеет много подвидов (facebook.com/LifeStyleGo)

Декабрист имеет очень мощную энергетику

Говорят, если растение чувствует себя нормально, то оказывает влияние на людей положительно. Декабрист не только делится своей энергией, но и впитывает негатив, исходящий от людей и от происходящих в доме событий.

Лучше всего ставить цветок поближе к окну, чтобы он забирал всю отрицательную энергетику внешней среды.

С декабристом связано много примет

Если весной наблюдается сильный прирост листьев у декабриста, значит, в семье кто-то болеет. Также при болезни близких нужно было тщательнее ухаживать за рождественником – считалось, что так можно помочь выздоровлению.

По растению можно определить атмосферу в семье: если оно ярко-зеленого цвета, крепкое, пышное, то в доме царит гармония. Слабый, вялый цветок говорит о том, что в семье скандалы, много негатива и недовольства.

Причиной увядания цветка может быть и то, что в дом вхож человек, завидующий вашей семье и желающий зла. Присмотритесь, после чьих визитов цветку "становится плохо".

Если цветок погиб при правильном уходе, это одна из самых страшных примет, предвещающая смерть одного из домочадцев.

По времени цветения декабриста можно предсказывать будущее

Растение зацвело вовремя, то есть в декабре, значит в семье – гармония, благополучие, и так будет в дальнейшем.

На Новый год или в январе – в следующем году домочадцев ждет удача, везение, прибыль.

В октябре – к получению прибыли или наследства.

В ноябре – жильцов дома ждет приятное и выгодное знакомство.

Кроме того, раннее цветение может предусматривать свадьбу, если в доме есть кто-то на выданье, или же пополнение в семье.

Позднее цветение имеет следующее значение: