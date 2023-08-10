Ось чому ваше волосся січеться: ці причини вам навіть на думку не спадали
Посічені кінчики волосся приносять чимало дискомфорту. Волосся стає неслухняним, плутається і їх зовнішній вигляд залишає бажати кращого. І найшвидший варіант позбавитися цієї проблеми - просто обстригти кінчики волосся.
Але стрижка допомагає лише на якийсь час і потім кінчики знову січуться. Чому це відбувається – читайте у матеріалі нижче.
Ви недостатньо підживлюєте та зволожуєте волосся
Одна з найчастіших причин посічених кінчиків – сухість волосся. Коли волоссю не вистачає вологи, воно стає ламким і кінчики починають роздвоюватися. Якщо таке сталося з вашим волоссям, то для вас є дві новини – хороша та погана.
Погана – відновити такі кінчики вже не вийде і доведеться максимально зістригти всю довжину.
Хороша – після стрижки ви можете докласти зусиль, щоб неприємність не повторилася. Вам потрібно підживлювати та зволожувати волосся і для цього відмінно підійдуть спеціальні засоби - маски, олії, креми. Бажано, щоб у складі була кокосова олія, мигдальна або макадамі.
Особливий догляд потрібен волоссю влітку через сухе повітря на вулиці та взимку, під час морозів, сухе повітря в приміщенні.
Ви неправильно харчуєтеся
Для здоров'я волосся має велике значення, що ви їсте та п'єте. І у вашому раціоні має бути достатньо продуктів із вологою та вітамінами. Наприклад, овочів, фруктів та води.
ВООЗ рекомендує щодня з'їдати не менше 400 г фруктів та овочів для стабільної роботи всього організму.
Також варто звернути увагу, щоб ваш раціон було збалансовано. А це означає, що в ньому має бути достатня кількість білків, жирів, вуглеводів, клітковини та вітамінів.
Ви неправильно сушите волосся
Для волосся необхідний рушник з пухнастою махрою. Але найбільше значення має те, як ви ним користуєтеся. Якщо активно терти волосся навіть м'яким рушником, проблем не уникнути.
Волосся ламатиметься, а кінчики посічуться. Тому рушник вам потрібен, щоб просто дати зайвій волозі в нього вбратися. Пам'ятайте, що мокре волосся дуже вразливе.
Страждає волосся і від постійного використання гарячого повітря. Постарайтеся частіше виставляти на своєму фені невисоку температуру – наприклад, 60 градусів. Сушити волосся ви будете трохи довше, але й шкоди принесете їм менше.
Ви часто використовуєте праски та плойки
Високі температури завдають сильного удару волоссю, а використання плойки або праски швидко зроблять кінчики посіченими.
Відмовлятися від краси, звичайно, не варто. Але намагайтеся не використовувати гаряче повітря дуже часто і вибирайте щадний режим при низьких температурах. І обов'язково – використовуйте спеціальний термозахист.
Стрижка тупими ножицями
Ще одна причина, яка приводить ваше волосся в безладдя - це використання тупих ножиць. Для стрижки кінчиків ножиці чи машинка мають бути дуже гострими. Інакше - ситуація може стати ще сумнішою.
Тому ніколи не стрижіть кінчики самостійно і довіртеся професіоналу, якому ви довіряєте.
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