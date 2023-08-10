Ось чому ваше волосся січеться: ці причини вам навіть на думку не спадали

Посічені кінчики волосся приносять чимало дискомфорту. Волосся стає неслухняним, плутається і їх зовнішній вигляд залишає бажати кращого. І найшвидший варіант позбавитися цієї проблеми - просто обстригти кінчики волосся.

Але стрижка допомагає лише на якийсь час і потім кінчики знову січуться. Чому це відбувається – читайте у матеріалі нижче.

Ви недостатньо підживлюєте та зволожуєте волосся

Одна з найчастіших причин посічених кінчиків – сухість волосся. Коли волоссю не вистачає вологи, воно стає ламким і кінчики починають роздвоюватися. Якщо таке сталося з вашим волоссям, то для вас є дві новини – хороша та погана.

Погана – відновити такі кінчики вже не вийде і доведеться максимально зістригти всю довжину.

Хороша – після стрижки ви можете докласти зусиль, щоб неприємність не повторилася. Вам потрібно підживлювати та зволожувати волосся і для цього відмінно підійдуть спеціальні засоби - маски, олії, креми. Бажано, щоб у складі була кокосова олія, мигдальна або макадамі.

Особливий догляд потрібен волоссю влітку через сухе повітря на вулиці та взимку, під час морозів, сухе повітря в приміщенні.

Ви неправильно харчуєтеся

Для здоров'я волосся має велике значення, що ви їсте та п'єте. І у вашому раціоні має бути достатньо продуктів із вологою та вітамінами. Наприклад, овочів, фруктів та води.

ВООЗ рекомендує щодня з'їдати не менше 400 г фруктів та овочів для стабільної роботи всього організму.

Також варто звернути увагу, щоб ваш раціон було збалансовано. А це означає, що в ньому має бути достатня кількість білків, жирів, вуглеводів, клітковини та вітамінів.

Ви неправильно сушите волосся

Для волосся необхідний рушник з пухнастою махрою. Але найбільше значення має те, як ви ним користуєтеся. Якщо активно терти волосся навіть м'яким рушником, проблем не уникнути.

Волосся ламатиметься, а кінчики посічуться. Тому рушник вам потрібен, щоб просто дати зайвій волозі в нього вбратися. Пам'ятайте, що мокре волосся дуже вразливе.

Страждає волосся і від постійного використання гарячого повітря. Постарайтеся частіше виставляти на своєму фені невисоку температуру – наприклад, 60 градусів. Сушити волосся ви будете трохи довше, але й шкоди принесете їм менше.

Ви часто використовуєте праски та плойки

Високі температури завдають сильного удару волоссю, а використання плойки або праски швидко зроблять кінчики посіченими.

Відмовлятися від краси, звичайно, не варто. Але намагайтеся не використовувати гаряче повітря дуже часто і вибирайте щадний режим при низьких температурах. І обов'язково – використовуйте спеціальний термозахист.

Стрижка тупими ножицями

Ще одна причина, яка приводить ваше волосся в безладдя - це використання тупих ножиць. Для стрижки кінчиків ножиці чи машинка мають бути дуже гострими. Інакше - ситуація може стати ще сумнішою.

Тому ніколи не стрижіть кінчики самостійно і довіртеся професіоналу, якому ви довіряєте.