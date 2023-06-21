Наслідки можуть бути жахливими. Ось чому не варто заправляти повний бак авто

Деякі водії на заправках намагаються заповнювати бак авто "до повного", щоб округлити суму за паливо, або з наміром економити час, щоб рідше їздити на АЗС. Однак подібні звички негативно впливають і на машину, і на гаманець автовласника.

Чому не варто заправляти повний бак авто - читайте в матеріалі нижче.

Як водії заправляють авто

Часто водії чекають того моменту, коли пістолет на заправці "відстрілює" через спрацювання захисної системи.

Проте після цього вони все одно утримують спусковий гачок, щоб злити паливо, що залишилось в баку.

Як відомо, пістолет "вистрілює" лише у двох випадках - коли бак повністю наповнений, або ж коли в нього залитий необхідний обсяг палива на встановлену суму.

Коли водій заправляє повний бак, то спрацьовування автоматики виконується тоді, коли паливо досягає встановленого на пістолеті спеціального датчика.

Зазвичай після "вистрілювання" чимало автолюбителів продовжують тримати пістолет, сподіваючись, що трохи палива вийде налити про запас.

Однак насправді, краще цього не робити, адже така спроба заощадити може надалі стати причиною великих фінансових витрат.

Як це може нашкодити автомобілю

Заливаючи паливний бак, можна перевантажити випарну систему в транспорті, а це збільшує ризик спровокувати небезпечний витік через надлишковий тиск у системі.

В сучасних автомобілях передбачена особлива система, яка не дозволяє парам палива залишати бак та проникати в інші місця машини. Однак якщо це виявити в інших місцях авто, то може призвести до всіляких несправностей.

Варто враховувати, що переповнення бензобака здатне призвести до потрапляння зрідженого палива у вугільний фільтр, призначений для пари.

Як наслідок, може вплинути на роботу автомобіля, може пошкодити двигун і як наслідок потрібно буде витрачатися на ремонт.

Також якщо доводиться їхати вибоїстою дорогою, із повним баком палива, внаслідок чого воно може витікати з бака через пробку або вентиляційні клапани.

Таким чином, дизель або бензин може потрапити на розігріті глушник або елементи гальмівної системи, що може призвести до загоряння.

Також варто зазначити, що чим більше вантажу везе автомобіль, тим більше він витрачає пального. Краще прибрати з багажника непотрібні речі, які чомусь возять багато водіїв.