Ось чому не треба прати при температурі 40 градусів

Чому прати при 40 градусах безглуздо

Річ у тім, що делікатна та злегка забруднена білизна не потребує серйозного очищення. Її можна спокійно прати при 30 градусах, ефект буде той же.

А от сильно забрудненій білизні ні 30-градусне, ні 40-градусне прання ніяк не допоможе. Тут треба вмикати режим з як мінімум 60-ма градусами (якщо ви сумніваєтеся в ефективності вашого засобу для прання).

Якщо ж ви знаєте, що ваш миючий засіб однаково ефективний, як при 30 градусах, так і при 60, то краще оберіть перший варіант.

Чому висока температура - погано

Прання при підвищеній температурі потребує вдвічі більше енергії і сильніше шкодить довкіллю.

Якщо на білизні є складні плями - замочіть річ перед пранням. Можна трохи потерти забруднення руками, щоб зрозуміти, наскільки складно їх вивести.

Як економити на пранні

Якщо ви живете один або удвох, достатньо установки місткістю три кілограми. Для сім'ї з чотирьох осіб потрібна машинка, здатна вмістити до семи кілограмів білизни.

Також важливо не прати занадто часто. Не закидайте сорочку в машинку тільки тому, що хочете надіти її завтра на роботу.

Збирайте більше речей, завантажуйте відразу велику партію. Зберігайте чорну та білу білизну, простирадла та рушники, поки не набереться достатньо.

Таким чином ви знизите навантаження на ваш гаманець, а також на енергоресурси України.