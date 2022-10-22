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Вот почему не надо стирать при температуре 40 градусов

Фото: Стиральная машина (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Самый популярный режим стирки, который большинство людей выбирает, включая стиральную машину, это стирка при 40 градусах. Да, казалось бы, и экономно, и ткань не повреждается. Но это не совсем так.

Об этом пишет Aussiedlerbote.

Почему стирать при 40 градусах бессмысленно

Дело в том, что деликатное и слегка загрязненное белье не требует серьезной очистки. Ее можно спокойно стирать при 30 градусах, эффект будет тот же.

А вот сильно загрязненному белью ни 30-градусная, ни 40-градусная стирка никак не поможет. Здесь нужно включать режим с как минимум 60 градусами (если вы сомневаетесь в эффективности вашего средства для стирки).

Если же вы знаете, что ваше моющее средство одинаково эффективно, как при 30 градусах, так и при 60, то лучше выберите первый вариант.

Почему высокая температура – плохо

Стирка при повышенной температуре требует вдвое больше энергии и сильнее вредит окружающей среде.

Если на белье есть сложные пятна – замочите вещь перед стиркой. Можно потереть немного загрязнения руками, чтобы понять, насколько сложно их вывести.

Как экономить на стирке

Если вы живете один или вдвоем, достаточно прибора емкостью три килограмма. Для семьи из четырех человек требуется машинка, способная вместить до семи килограммов белья.

Также важно не стирать слишком часто. Не забрасывайте рубашку в машинку только потому, что хотите надеть ее завтра на работу.

Собирайте больше вещей, загружайте сразу большую партию. Храните черное и белое белье, простыни и полотенца, пока не наберется достаточно.

Таким образом вы снизите нагрузку на ваш кошелек, а также на энергоресурсы Украины.

Раньше мы писали, как экстренно остановить стиральную машину и слить воду, чтобы не повредить прибор.

Также читайте, почему нужно класть лавровый лист в стиральную машину.

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стирка