Ось чому вам точно не підійде шампунь найкращої подруги

Чому важливо підбирати правильний догляд

Багато жінок вважає, що будь-який шампунь може підійти для догляду за волоссям та зробити його блискучим, слухняним і густим. Але це величезна помилка, адже щоб волосся було слухняним і красивим - йому потрібен спеціальний, а головне відповідний догляд.

Якщо ж ви не знаєте тип своєї шкіри і волосся - важливо звернутися за допомогою до спеціалістів, на щастя, вони є. Інакше ви ризикуєте зіпсувати своє волосся, а потім лікувати не лише доглядом, а ще й різними препаратами.

Юлія розповіла, які взагалі типи шкіри існують, і повірте, їх набагато більше, ніж можна собі уявити. Тож, давайте розбиратися у цьому питанні, заради гарного і слухняного волосся.

Які типи шкіри голови існують

жирний

сухий

нормальний

схильний до жирності

шкіра з акне волосистої частини шкіри голови

шкіра з себорейним дерматитом

шкіра з псоріазом

шкіра з екземою

Деякі типи шкіри голови можуть звучати страшно, але потрібно розуміти, до якого ви відносите себе і робити правильні висновки та акценти.

За словами трихолога, дуже важливо підібрати догляд за волоссям та шкірою голови, враховуючи їх тип. Та кожна людина повинна розуміти, що шкіра голови й волосся - це дві різні структури, котрим необхідний різний догляд.

"Для кожного типу необхідно підбирати свій шампунь, лосьйон (це обовʼязково, якщо є шкіряні дерматози) також варто обирати пілінги або скраби", - зазначає Седлецька.

Які проблеми можуть виникнути від неправильно підібраного догляду

Неправильний догляд тягне за собою багато не комфорту, жінки втрачають впевненість у своєму зовнішньому вигляді та ховають своє волосся у різні зачіски чи взагалі під головні убори.

А проблеми наступні:

лупа

свербіж

відчуття стягнутості

випадіння волосся.

І за словами Юлії, це далеко не весь перелік, а лише його основа. І якщо ви не хочете стикатися з ними, варто визначити свій тип шкіри голови та волосся, а вже потім купувати догляд.

Насправді ж це не лише про красу, це ще й про здоров’я, адже якщо постійно травмувати шкіру - можна отримати серйозні наслідки, які вам точно не сподобаються.

"Якщо ми не правильно підбираємо догляд за довжиною волосся. Ми можемо бачити його ламкість та сухість, або навпаки переобтяження та пасма, що ніби склеїлися між собою. А мрія кожної дівчини - мати розкішне волосся", - розповідає експерт.

Тому для того, щоб підібрати вірний і гарний догляд - необхідно звертатися на консультацію до трихологів, щоб вони, по-перше, визначили, яким типом володієте ви, а по-друге, грамотно підібрали засоби для догляду.

В чому різниця звичайного та професійного догляду

Так, це може коштувати вище середніх цін у мас-маркетах, але ж професійні засоби і працюють інакше.

До того ж їх вистачає на довго, адже зазвичай професійні шампуні, лосьйони та маски мають густу консистенцію, яка не потребує великої кількості продукту для миття голови та волосся.

Дуже важливо обирати насправді підходящий догляд спираючись на рекомендації трихологів, або ж вашого майстра. Навіть якщо обраний самостійно догляд не викликає у вас жодних проблем та дискомфорту.