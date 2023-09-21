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Вот почему вам точно не подойдет шампунь лучшей подруги

Почему важно правильно подбирать уход за волосами (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Каждая женщина хочет иметь красивые и здоровые волосы, но и-за нехватки знаний о правильности ухода, мы сами лишаем себя красивых локонов, ведь волосы не получают нужных веществ для хорошего состояния.

Как правильно подобрать уход не только за типом волос, но и за типом кожи головы, в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказала трихолог Юлия Седлецка.

Почему важно подбирать правильный уход

Многие женщины считают, что любой шампунь может подойти для ухода за волосами и сделать его блестящими, послушными и густыми. Но это огромная ошибка, ведь чтобы волосы были послушными и красивыми - им нужен специальный, а главное соответствующий уход.

Если же вы не знаете тип своей кожи и волос - важно обратиться за помощью к специалистам, к счастью, они есть. Иначе вы рискуете испортить свои волосы, а затем лечить не только уходом, но и разными препаратами.

Юлия рассказала, какие вообще типы кожи существуют, и поверьте, их гораздо больше, чем можно себе представить. Итак, давайте разбираться в этом вопросе, ради красивых и послушных волос.

Какие типы кожи головы существуют

  • жирный
  • сухой
  • нормальный
  • склонен к жирности
  • кожа из акне волосистой части кожи головы
  • кожа с себорейным дерматитом
  • кожа с псориазом
  • кожа с экземой

Некоторые типы кожи головы могут звучать страшно, но нужно понимать, к которому вы относите себя и делать правильные выводы и акценты.

По словам трихолога, очень важно подобрать уход за волосами и кожей головы, учитывая их тип. Но каждый человек должен понимать, что кожа головы и волос - это две разные структуры, для которых необходим разный уход.

"Для каждого типа необходимо подбирать свой шампунь, лосьон (это обязательно, если есть кожаные дерматозы) также следует выбирать пилинги или скрабы", - отмечает Седлецка.

Какие проблемы могут возникнуть от неправильно подобранного ухода

Неправильный уход влечет за собой много дискомфорта, женщины теряют уверенность в своем внешнем виде и прячут свои волосы в разные прически или вообще под головные уборы.

А проблемы следующие:

  • перхоть
  • зуд
  • ощущение стянутости
  • выпадение волос.

По словам Юлии, это далеко не весь список, а только его основа. И если вы не хотите сталкиваться с ними, следует определить свой тип кожи головы и волос, а уже потом покупать уход .

На самом же деле это не только о красоте, это еще и о здоровье, ведь если постоянно травмировать кожу - можно получить серьезные последствия, которые вам точно не понравятся.

"Если мы не правильно подбираем уход за длиной волос. Мы можем видеть его ломкость и сухость, или наоборот перегружение и словно склеившиеся между собой пряди. А мечта каждой девушки - иметь роскошные волосы", - рассказывает эксперт.

Поэтому для того, чтобы подобрать верный и хороший уход - необходимо обращаться на консультацию к трихологам, чтобы они, во-первых, определили, каким типом владеете вы, а во-вторых, грамотно подобрали средства по уходу.

В чем разница обычного и профессионального ухода

Да, это может стоить выше средних цен в масс-маркетах, но профессиональные средства и работают иначе.

К тому же их хватает на долго, ведь обычно профессиональные шампуни, лосьоны и маски имеют густую консистенцию, не требующую большого количества продукта для мытья головы и волос.

Очень важно выбирать на самом деле подходящий уход опираясь на рекомендации трихологов, или вашего мастера. Даже если выбранный самостоятельно уход не вызывает у вас никаких проблем и дискомфорта.

Раньше мы рассказывали о том, можно ли сделать волосы густыми .

А также недавно трихологи рассказали, как нельзя мыть голову .

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